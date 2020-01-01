Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Резкая боль в спине: что делать

Комментариев: 0
Боли в спине - распространенная проблема.
Резкая боль в спине: что делать
Резкая боль в спине: что делать
Pinterest

Читай также: Чем опасен дефицит цинка: рассказывает эндокринолог

Безобидный наклон корпуса, неуклюжий поворот, подъем тяжести и неожиданно спину пронзает резкая боль. Да такая, что ни пошевелиться, ни разогнуться. К сожалению, это состояние сегодня знакомо многим людям. Мануальный терапевт Роман Гудель рассказал, что делать.⠀

Почему возникает резкая боль:

  • Резкая боль может быть вызвана растяжением связок, чрезмерным перенапряжением, спазмом, длительным нахождением в неудобной позе.⠀
  • Вторая группа причин: это грыжа межпозвоночного диска, остеохондроз, артроз фасеточных суставов. В результате искривления позвоночника может произойти зажим нервных корешков, что приводит к сильнейшей боли.⠀⠀
  • Чтобы правильно диагностировать заболевание и назначить лечение, нужно обратиться к врачу.

Мануальный терапевт обратил внимание, что  советы  помогут снять только острую боль и дадут вам возможность двигаться, но не снимут проблему! ⠀

Что делать, если возникла резкая боль:

  • Лечь на спину, на жесткую поверхность. В этом положении спина расслабляется, болевые ощущения уменьшаются.⠀⠀
  • Смазать обезболивающей или согревающей мазью больной участок.⠀
  • Если вы эти меры не принесли облегчения и боль нарастает, можно принять нестероидный противовоспалительный препарат - проще говоря, обезболивающую таблетку. Такие лекарства нельзя принимать в большом количестве или ежедневно!⠀⠀

Как только прошла острая боль и вы можете вставать и ходить, то в ближайшее время рекомендуется дойти до врача! Резкая боль в спине может говорить о грыже или протрузии, а они поддаются успешному лечению только на ранних стадиях! ⠀

Читай также: Почему возникают тазовые боли

Без лечения боль в спине обычно проходит в течение нескольких дней. Но без лечения в 50% случаях боль возвращается в течение полугода и может стать хронической.

Ранее мы писали, почему возникает одышка. 

Поделись:
Теги: спина, болит спина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь