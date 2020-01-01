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Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог

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Причин может быть много.
Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
pinterest.com

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Если вы позанимались спортом, или пешком поднимались на 10 этаж, или бежали, и у вас возникла одышка, то повода для беспокойства нет. Но если вы стали замечать, что наклонились завязать шнурки и вам нужно отдышаться или просто прошли немного и уже нужен отдых, то нельзя игнорировать этот признак. Кардиолог  Анна Солощенко на своей страничке в Facebook рассказала, что следует знать об одышке и почему она возникает.

Как отмечает кардиолог, одышка – это ощущение нехватки воздуха. По своей сути – одышка, это лишь субъективное ощущение одной из реакций нашего организма, с помощью которого он приспосабливается к тому, что мы делаем, где находимся или к определенным неполадкам со здоровьем. Если организму нужно больше кислорода – он увеличивает частоту и глубину дыхания. А мы чувствуем нехватку воздуха. При каких состояниях в норме нам нужно больше кислорода, а, следственно, глубже и чаще дышать? При непривычной для нас физической нагрузке, при большом стрессе или волнении, при подъеме высоко в горы, где меньше насыщения кислорода в воздухе, при повышении температуры окружающего воздуха, при боли, страхе.

Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
pinterest.com

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Но одышка может появляться не только в физиологических условиях. Она также может появляться при определенных неполадках со здоровьем. И быть симптомом болезни. А это значит, что в этих случаях нужно обращаться к врачу, искать причину, лечить ее, не допускать прогрессирования болезни. Ведь мы помним, что своевременное лечение – это профилактика тяжелых, необратимых, неизлечимых процессов в нашем организме, которые могу привести к инвалидности или даже преждевременной смерти. Зато при незначительных, начальных проявлениях все можно взять под контроль, если обратиться к грамотному врачу.

Как отличать одну одышку от другой. Одышка бывает:

 В зависимости от того, с чем возникают трудности:

  • инспираторная
  • экспираторная

 В зависимости от того, когда возникает:

  • больше при физической нагрузке
  • больше ночью, лежа
  • приступы одышки без связи с положением тела или нагрузкой

В зависимости от того, чем сопровождается:

  • кашлем
  • ощущением сдавления, сжатия или пекущими болями в груди
  • перебоями в работе сердца
  • паникой, страхом

Основные болезни, при которых нас может беспокоить одышка.

Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Depositphotos.com

Самой частой причиной одышки являются сердечно-сосудистые заболевания:

  • ишемическая болезнь сердца (бляшки в сосудах сердца). Одышка чаще всего возникает при физической нагрузке, инспираторная (смотрите выше, что это), может (но не всегда) сопровождаться давящими или пекущими болями в груди.
  • гипертоническая болезнь. Одышка тоже возникает при нагрузке, может при стрессах, инспираторная, чаще возникаем у людей со склонностью к гипертонии. Но иногда одышка при физической нагрузке является первым симптомом гипертонии, ведь давление в покое еще может быть нормальным, а вот при нагрузке уже расти. Поможет разобраться, так ли это велоэргометрия, суточное мониторинг давления и, конечно же, консультация грамотного кардиолога.
  • аритмии тоже могут сопровождаться и быть причиной одышки. Разобраться поможет холтер ЭКГ.
  • сердечная недостаточность. Одышка один из главных симптомов этой напасти. Она инспираторная, возникает при нагрузках, но отличительной способностью этого вида одышки является то, что она может возникать в горизонтальном положении и проходить сидя. Происходит это уже на более поздних стадиях, но такие пациенты часто должны сесть и отдышаться ночью или спать на высокой подушке. С таки не шутят и тут очень срочно нужно к кардиологу.

Заболевания дыхательной системы:

  • бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, бронхит курильщика, вирусный или бактериальный бронхит. Одышка экспираторная, при нагрузке, но могут быть и приступы без причины и изменения положения тела в покое. Помогут разобраться – функция внешнего дыхания и консультация пульмонолога
  • проблемы с самими легкими характеризуются смешанной (может быть и на вдох и на выдох и комбинация) одышкой, которая возникает при нагрузках. Диагноз уточнят рентген или КТ легких, пульмонолог.

Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог
Depositphotos.com

Заболевания других органов:

  • анемия (ОАК, насыщение трансферина железом и другие анализы)
  • нарушения функции щитовидной железы (анализ крови на ТТГ, Т4 свободный).
  • панические атаки и тревожные расстройства
  • повышенная масса тела

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Кардиолог обратила внимание на то,  что острое, внезапное возникновение сильной одышки – не время для анализа и раздумий. В таких случаях нужно срочно вызывать скорую, ведь причиной могут послужить опасные состояния – пневмоторакс, инфаркт, отек легких и т.д. Не так срочно, но тоже в ближайшее время стоит обратиться к грамотному специалисту и при уменьшении толерантности к физической нагрузке (раньше проходили километр без одышки, а теперь при 200 м уже задыхаетесь) и появлении неприятных симптомов – присоединения одышки лежа, болей в грудной клетке. Кашля, перебоев в работе сердца и т.д.

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Теги: кардиолог, одышка, здоровье
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