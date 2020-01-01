Причин может быть много.

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Если вы позанимались спортом, или пешком поднимались на 10 этаж, или бежали, и у вас возникла одышка, то повода для беспокойства нет. Но если вы стали замечать, что наклонились завязать шнурки и вам нужно отдышаться или просто прошли немного и уже нужен отдых, то нельзя игнорировать этот признак. Кардиолог Анна Солощенко на своей страничке в Facebook рассказала, что следует знать об одышке и почему она возникает.

Как отмечает кардиолог, одышка – это ощущение нехватки воздуха. По своей сути – одышка, это лишь субъективное ощущение одной из реакций нашего организма, с помощью которого он приспосабливается к тому, что мы делаем, где находимся или к определенным неполадкам со здоровьем. Если организму нужно больше кислорода – он увеличивает частоту и глубину дыхания. А мы чувствуем нехватку воздуха. При каких состояниях в норме нам нужно больше кислорода, а, следственно, глубже и чаще дышать? При непривычной для нас физической нагрузке, при большом стрессе или волнении, при подъеме высоко в горы, где меньше насыщения кислорода в воздухе, при повышении температуры окружающего воздуха, при боли, страхе.



Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог pinterest.com

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Но одышка может появляться не только в физиологических условиях. Она также может появляться при определенных неполадках со здоровьем. И быть симптомом болезни. А это значит, что в этих случаях нужно обращаться к врачу, искать причину, лечить ее, не допускать прогрессирования болезни. Ведь мы помним, что своевременное лечение – это профилактика тяжелых, необратимых, неизлечимых процессов в нашем организме, которые могу привести к инвалидности или даже преждевременной смерти. Зато при незначительных, начальных проявлениях все можно взять под контроль, если обратиться к грамотному врачу.

Как отличать одну одышку от другой. Одышка бывает:

В зависимости от того, с чем возникают трудности:

инспираторная

экспираторная

В зависимости от того, когда возникает:

больше при физической нагрузке

больше ночью, лежа

приступы одышки без связи с положением тела или нагрузкой

В зависимости от того, чем сопровождается:

кашлем

ощущением сдавления, сжатия или пекущими болями в груди

перебоями в работе сердца

паникой, страхом

Основные болезни, при которых нас может беспокоить одышка.



Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог Depositphotos.com

Самой частой причиной одышки являются сердечно-сосудистые заболевания:

ишемическая болезнь сердца (бляшки в сосудах сердца). Одышка чаще всего возникает при физической нагрузке, инспираторная (смотрите выше, что это), может (но не всегда) сопровождаться давящими или пекущими болями в груди.

Одышка чаще всего возникает при физической нагрузке, инспираторная (смотрите выше, что это), может (но не всегда) сопровождаться давящими или пекущими болями в груди. гипертоническая болезнь. Одышка тоже возникает при нагрузке, может при стрессах, инспираторная, чаще возникаем у людей со склонностью к гипертонии. Но иногда одышка при физической нагрузке является первым симптомом гипертонии, ведь давление в покое еще может быть нормальным, а вот при нагрузке уже расти. Поможет разобраться, так ли это велоэргометрия, суточное мониторинг давления и, конечно же, консультация грамотного кардиолога.

Одышка тоже возникает при нагрузке, может при стрессах, инспираторная, чаще возникаем у людей со склонностью к гипертонии. Но иногда одышка при физической нагрузке является первым симптомом гипертонии, ведь давление в покое еще может быть нормальным, а вот при нагрузке уже расти. Поможет разобраться, так ли это велоэргометрия, суточное мониторинг давления и, конечно же, консультация грамотного кардиолога. аритмии тоже могут сопровождаться и быть причиной одышки. Разобраться поможет холтер ЭКГ.

Разобраться поможет холтер ЭКГ. сердечная недостаточность. Одышка один из главных симптомов этой напасти. Она инспираторная, возникает при нагрузках, но отличительной способностью этого вида одышки является то, что она может возникать в горизонтальном положении и проходить сидя. Происходит это уже на более поздних стадиях, но такие пациенты часто должны сесть и отдышаться ночью или спать на высокой подушке. С таки не шутят и тут очень срочно нужно к кардиологу.

Заболевания дыхательной системы:

бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит, бронхит курильщика, вирусный или бактериальный бронхит. Одышка экспираторная, при нагрузке, но могут быть и приступы без причины и изменения положения тела в покое. Помогут разобраться – функция внешнего дыхания и консультация пульмонолога

проблемы с самими легкими характеризуются смешанной (может быть и на вдох и на выдох и комбинация) одышкой, которая возникает при нагрузках. Диагноз уточнят рентген или КТ легких, пульмонолог.

Почему возникает одышка: рассказывает кардиолог Depositphotos.com

анемия (ОАК, насыщение трансферина железом и другие анализы)

нарушения функции щитовидной железы (анализ крови на ТТГ, Т4 свободный).

панические атаки и тревожные расстройства

повышенная масса тела

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Кардиолог обратила внимание на то, что острое, внезапное возникновение сильной одышки – не время для анализа и раздумий. В таких случаях нужно срочно вызывать скорую, ведь причиной могут послужить опасные состояния – пневмоторакс, инфаркт, отек легких и т.д. Не так срочно, но тоже в ближайшее время стоит обратиться к грамотному специалисту и при уменьшении толерантности к физической нагрузке (раньше проходили километр без одышки, а теперь при 200 м уже задыхаетесь) и появлении неприятных симптомов – присоединения одышки лежа, болей в грудной клетке. Кашля, перебоев в работе сердца и т.д.

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