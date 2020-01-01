Какие болезни вызывают набор веса

Узнайте, когда набор веса – признак болезни.

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Восприятие лишнего веса как признак переедания и не умения держать аппетит под контролем для нас привычно. Редко при виде человека с избыточным весом мы думаем о том, что причиной могла стать болезнь. Но заболевания, симптомом которых является набор веса – не редкость. Если вы резко набрали вес или не можете похудеть, не смотря на снижение калорийности рациона, то возможно причины следует искать в состоянии здоровья.

Самые распространенные заболевания, которые сопровождаются увеличением веса

Гипотиреоз

Если ваша щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормона щитовидной железы (о чем скажут анализы на Т3, Т4 и ТТГ), вы, вероятнее всего знакомы с чувством частой усталости, слабости, озноба и набираете вес. Без достаточного количества гормона щитовидной железы метаболизм замедляется, что увеличивает вероятность увеличения веса. Даже щитовидная железа, функционирующая в нижней части нормального диапазона, может стать причиной избыточного веса. Лечение гипотиреоза с помощью замещающих препаратов может обратить вспять некоторую прибавку в весе.



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Лечение диабета

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У инсулинозависимых больных диабетом появление избыточного веса далеко не редкость. Инсулин помогает контролировать уровень сахара в крови. Некоторые люди с инсулинрезистентным диабетом, чтобы не допустить падения сахара в крови, как правило, едят больше, чем нужно. В этом случае стоит обращать внимание на качество продуктов и их гликемический индекс.

Старение

С возрастом мышечная масса снижается, а жировая увеличивается. Связано это с понижением активности. Поскольку увеличение мышечной массы повышает энергозатраты организма в покое, потеря мышечной массы ведет к снижению базального метаболизма. Если вы едите столько же, как и в молодости, и физически менее активны, это может привести к увеличению веса.

Лечение стероидами

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Стероиды, также известные как кортикостероиды, используются для лечения различных состояний, включая астму и артрит. Противовоспалительные стероидные препараты, такие как преднизон, известны тем, что вызывают увеличение веса. Задержка жидкости и повышение аппетита являются основными причинами. Некоторые люди могут также видеть временное изменение места локализации жира в теле при приеме стероидов – в основном жировые отложения появляются на лице, животе или задней части шеи. Если вы принимали стероиды более недели, не прекращайте их внезапно. Это может привести к серьезным проблемам. Сначала посоветуйтесь с врачом.



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Синдром Кушинга

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Прибавка в весе является распространенным симптомом синдрома Кушинга, состояния, при котором вы подвергаетесь воздействию слишком большого количества гормона стресса кортизола, который, в свою очередь, вызывает увеличение веса и другие нарушения. Вы можете обрести синдром Кушинга, если принимаете стероиды при астме, артрите или волчанке. Кроме того, болезни предшествуют сбои в работе надпочечников, которые вырабатывают слишком много кортизола. В таком случае у людей наблюдается скопление жира вокруг лица, шеи, верхней части спины или талии.

Стресс

Современный интенсивный ритм жизни приводит к тому, что организм переходит в режим выживания. Кортизол, “гормон стресса“, секретируется, что вызывает повышение аппетита. И, конечно же, очень часто, с целью вернуть чувство комфорта во время стресса, мы можем переедать и потреблять более калорийные продукты. Эта комбинация является идеальной питательной средой для увеличения веса.

Недостаток сна и усталость

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Есть две проблемы в том, что вы не высыпаетесь, которые напрямую связаны с появлением лишнего веса. Во-первых, если вы ложитесь позже, вероятность того, что вы перекусываете поздно вечером, выше, и скорее всего за счет этого вы переедаете. Другая причина связана с тем, что происходит в вашем теле, когда вы плохо спите. Изменения уровня гормонов увеличивают чувство голода и аппетита, а также снижают чувство сытости.



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Задержка жидкости

Задержка жидкости и, как последствие, отечность приводит к увеличению веса. Отек может возникнуть в одной конкретной части тела, такой как лодыжки, или равномерно распространиться по всему телу. Стоит понимать, что этот вес обусловлен только лишней водой в организме, а не жировой массой.

Если вы заметили, что у вас распухают лодыжки в конце дня, стоит обратиться к своему терапевту, ведь это может быть признаком проблем с сердцем или почками.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

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СПКЯ является распространенной гормональной проблемой у женщин детородного возраста. У большинства женщин с этим заболеванием на яичниках наблюдается много маленьких кист. Это состояние приводит к гормональному дисбалансу, который влияет на менструальный цикл женщины и может привести к появлению высыпаний и увеличению волосяного покрова. Женщины с этим заболеванием устойчивы к инсулину (гормону, контролирующему уровень сахара в крови), поэтому он может вызвать увеличение веса. Вес имеет тенденцию накапливаться вокруг живота, подвергая этих женщин большему риску сердечных заболеваний.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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