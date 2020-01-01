Какие обследования необходимо пройти после 50

Узнайте, какие обследования нужно пройти каждой женщине.

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Даже если человек хорошо себя чувствует, он не может быть уверен в том, что абсолютно здоров. Не нужно забывать, что «слабые места» после 50 могут дать о себе знать внезапно. Гинеколог Какаций Виктория рассказала, какие обследования нужно пройти после 50.

Первое, что нужно сделать, когда исполнилось 50 лет – сдать кровь: сделать клинический анализ крови, анализ на гормоны щитовидной железы (остальные гормоны по показаниям, в зависимости от жалоб), проверить уровень сахара и холестерина.

Эти исследования помогут выявить заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, атеросклероз т.д. Сдавать кровь необходимо раз в год.



Какие обследования необходимо проходить после 50 Pinterest.com

Колоноскопия

К сожалению, выявить на ранних стадиях заболевания кишечника, которые зачастую проходят без каких-либо симптомов, практически невозможно. С помощью колоноскопии диагностируются язвенные колиты, полипы, рак толстой кишки, болезнь Крона и т.д.

Пап-тест (цитологический мазок)

Благодаря Пап-тесту можно выявить развитие онкологических заболеваний на шейке матки. Так как онкология «молодеет» с каждым годом – сдавать такой мазок можно уже после 25 лет и проводить ежегодно, делая его неотъемлемой частью профилактического осмотра.



Какие обследования необходимо проходить после 50 Depositphotos.com

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Обследование груди

К сожалению, рак груди — весьма распространенное заболевание, поэтому очень важно регулярно обращаться к маммологу и проводить УЗИ молочных желез, а в возрасте после 45 лет делать маммографию. Если есть какие-то образования (фибромы или липомы) то их нужно вовремя выявить и заняться лечением на ранних стадиях.

Женщинам после 50 лет будет достаточно делать маммографию 1 раз в год, если нет патологических образований в молочных железах.

Денситометрия – рентгеновское исследование состояния костной ткани

Если у женщины до 45-50 лет уровень кальция относительно в норме, то в постклимактерическом периоде у многих из них развивается остеопороз — уменьшение количества кальция в костях. Кости становятся ломкими и хрупкими (это касается и зубов).

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