Стоит пересмотреть некоторые привычки.

Читай также: Как питаться, чтобы сохранить здоровье щитовидной железы

Гормональные нарушения являются довольно распространенным явлением современном мире. И часто причина проблем кроется в повседневных привычках. Ivona расскажет, какие привычки могут спровоцировать проблемы с эндокринной системой.

Курение

Чрезмерное потребление сигарет увеличивает вероятность заболеваний щитовидной железы. Токсины, которые они выделяют, влияют на здоровье железы. Хотя основные последствия курения возникают в дыхательной системе, курильщики нередко представляют большую часть пациентов с заболеваниями щитовидной железы.

Это связано с тем, что табак снижает уровень гормонов, стимулирующих щитовидную железу (ТТГ).



Что вредит эндокринной системе pinterest

Сидячий образ жизни

Читай также: Последствия быстрого похудения

Сидячий образ жизни увеличивает склонность к накоплению жира. Это может привести к избыточному весу, ожирению и различным метаболическим проблемам, таким как диабет. Среди последних также гипотиреоз, вызванный снижением сегрегации гормонов щитовидной железы.

Гипотиреоз поражает несколько областей. Это затрудняет сжигание жира, увеличивает риск сердечных заболеваний.

Стресс

Незнание того, как контролировать стресс, возникающий в повседневной жизни, может стать причиной нарушения работы щитовидной железы. Эндокринная система чувствительна к этому эмоциональному состоянию..

Дефицит йода

Низкий уровень йода в целом и особенно в продуктах питания являются частой причиной проблем со щитовидной железой. Среди них наиболее распространенным является гипотиреоз.

Организм нуждается в этом веществе для производства гормонов щитовидной железы. Поэтому необходимо, чтобы в рационе обязательно были продукты богатые йодом.



Что вредит эндокринной системе pinterest

Потребление глютена

Непереносимость глютена может повлиять на здоровье щитовидной железы из-за воздействия белков в организме. Иммунная система атакует здоровые ткани, обнаруживая это вещество в организме, что может вызвать различные проблемы.

Соевые продукты

Читай также: Как сухой воздух может навредить здоровью t

Мы не можем отрицать, что соя - это пища с множеством питательных свойств, которая много раз приносит пользу нашему здоровью.

Однако потребление соевых продуктов не должно быть чрезмерным. В больших количествах соя может ингибировать поглощение гормонов щитовидной железы. Фактически, те, у кого уже есть диагноз заболевания щитовидной железы, должны ограничить или полностью исключить сою из рациона.

Ранее мы писали, как питаться при подагре.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.