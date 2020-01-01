Что вредит эндокринной системе
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Гормональные нарушения являются довольно распространенным явлением современном мире. И часто причина проблем кроется в повседневных привычках. Ivona расскажет, какие привычки могут спровоцировать проблемы с эндокринной системой.
- Курение
Чрезмерное потребление сигарет увеличивает вероятность заболеваний щитовидной железы. Токсины, которые они выделяют, влияют на здоровье железы. Хотя основные последствия курения возникают в дыхательной системе, курильщики нередко представляют большую часть пациентов с заболеваниями щитовидной железы.
Это связано с тем, что табак снижает уровень гормонов, стимулирующих щитовидную железу (ТТГ).
- Сидячий образ жизни
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Сидячий образ жизни увеличивает склонность к накоплению жира. Это может привести к избыточному весу, ожирению и различным метаболическим проблемам, таким как диабет. Среди последних также гипотиреоз, вызванный снижением сегрегации гормонов щитовидной железы.
Гипотиреоз поражает несколько областей. Это затрудняет сжигание жира, увеличивает риск сердечных заболеваний.
- Стресс
Незнание того, как контролировать стресс, возникающий в повседневной жизни, может стать причиной нарушения работы щитовидной железы. Эндокринная система чувствительна к этому эмоциональному состоянию..
- Дефицит йода
Низкий уровень йода в целом и особенно в продуктах питания являются частой причиной проблем со щитовидной железой. Среди них наиболее распространенным является гипотиреоз.
Организм нуждается в этом веществе для производства гормонов щитовидной железы. Поэтому необходимо, чтобы в рационе обязательно были продукты богатые йодом.
- Потребление глютена
Непереносимость глютена может повлиять на здоровье щитовидной железы из-за воздействия белков в организме. Иммунная система атакует здоровые ткани, обнаруживая это вещество в организме, что может вызвать различные проблемы.
- Соевые продукты
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Мы не можем отрицать, что соя - это пища с множеством питательных свойств, которая много раз приносит пользу нашему здоровью.
Однако потребление соевых продуктов не должно быть чрезмерным. В больших количествах соя может ингибировать поглощение гормонов щитовидной железы. Фактически, те, у кого уже есть диагноз заболевания щитовидной железы, должны ограничить или полностью исключить сою из рациона.
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