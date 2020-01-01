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Зачем организму клетчатка

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Растительные волокна играют важную роль в здоровье метаболизма.
Зачем организму клетчатка
Зачем организму клетчатка
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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала о пользе клетчатки для организма и в каких продуктах она содержится. 

Диетолог отметила, что клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Из клетчатки состоят кожура овощей и фруктов, оболочка зерен и семян, овощи. Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. С ней поступают витамины и минералы.

Зачем нужно клетчатка:⠀

  • проходя через кишечник, клетчатка чистит его, собирая на себя токсины и выводя их;
  • она необходима для жизни бифидо- и лактобактерий, который отвечают за иммунитет кишечника и защищают его от инфекций;
  • в желудке она разбухает и придает чувство сытости;
  • помогает работать кишечнику, улучшает его перистальтику;
  • уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов;
  • снижает уровень сахара в крови.

Зачем организму клетчатка
Зачем организму клетчатка
Pinterest

Ежедневная норма клетчатки - 30 грамм.

Главные источники клетчатки:

  • каши и цельнозерновой хлеб;
  • овощи и фрукты;
  • бобовые;
  • орехи и сухофрукты.

Важно отметить, что клетчатка - это сорбент, она вбирает воду, поэтому не забывайте о питьевом режиме!

Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть вечером. 

 

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Теги: диетолог, советы диетолога, Светлана Фус, клетчатка
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