Растительные волокна играют важную роль в здоровье метаболизма.

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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала о пользе клетчатки для организма и в каких продуктах она содержится.

Диетолог отметила, что клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Из клетчатки состоят кожура овощей и фруктов, оболочка зерен и семян, овощи. Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. С ней поступают витамины и минералы.

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Зачем нужно клетчатка:⠀

проходя через кишечник, клетчатка чистит его, собирая на себя токсины и выводя их;

она необходима для жизни бифидо- и лактобактерий, который отвечают за иммунитет кишечника и защищают его от инфекций;

в желудке она разбухает и придает чувство сытости;

помогает работать кишечнику, улучшает его перистальтику;

уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов;

снижает уровень сахара в крови.

Зачем организму клетчатка Pinterest

Ежедневная норма клетчатки - 30 грамм.

каши и цельнозерновой хлеб;

овощи и фрукты;

бобовые;

орехи и сухофрукты.

Важно отметить, что клетчатка - это сорбент, она вбирает воду, поэтому не забывайте о питьевом режиме!

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