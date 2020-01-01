Зачем организму клетчатка
Растительные волокна играют важную роль в здоровье метаболизма.
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Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала о пользе клетчатки для организма и в каких продуктах она содержится.
Диетолог отметила, что клетчатка - это пищевые волокна, группа веществ, которые относят к углеводам. Из клетчатки состоят кожура овощей и фруктов, оболочка зерен и семян, овощи. Она не обеспечивает нас энергией и не переваривается. С ней поступают витамины и минералы.
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Зачем нужно клетчатка:⠀
- проходя через кишечник, клетчатка чистит его, собирая на себя токсины и выводя их;
- она необходима для жизни бифидо- и лактобактерий, который отвечают за иммунитет кишечника и защищают его от инфекций;
- в желудке она разбухает и придает чувство сытости;
- помогает работать кишечнику, улучшает его перистальтику;
- уменьшает всасывание холестерина и простых углеводов;
- снижает уровень сахара в крови.
Ежедневная норма клетчатки - 30 грамм.
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Главные источники клетчатки:⠀
- каши и цельнозерновой хлеб;
- овощи и фрукты;
- бобовые;
- орехи и сухофрукты.
Важно отметить, что клетчатка - это сорбент, она вбирает воду, поэтому не забывайте о питьевом режиме!
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