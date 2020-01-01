Узнайте, что не рекомендуется есть на ужин.

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Известно, что есть перед сном не рекомендуется. Однако, тем, кто поздно приходит с работы и допоздна занимается делами по дому, чувство голода навязчиво заявляет о себе. Тогда приходится нарушать правила и есть на ночь. Но есть продукты, которые все же лучше не есть вечером.

Рис

Особенно если это белый рис. Большое количество крахмала и углеводов делает его одним из худших продуктов на ужин, так как долго усваивается в организме.



Какие продукты нельзя есть вечером Pinterest

Красное мясо

Красное мясо содержит тирозин, аминокислоту, которая повышает уровень адреналина. Так же прием красного мяса перед сном может спровоцировать бессонницу.

Колбасы

Колбасы и копчености содержат тирамин, стимулирует выработку норэпинефрина, вещества, которое, в свою очередь, усиливает нервные импульсы. Тирамин может вызывать мигрени.

Хлеб и пирожные

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Хотя это кажется логичным, стоит упомянуть. Употребление в пищу тортов и хлеба вечером приведет к тому, что жир откладывается в теле, особенно в бедрах. Сочетание муки с сахаром не рекомендуется на ночь.



Какие продукты нельзя есть вечером Pinterest

Орехи

Хотя они очень полезны но , орехи на ночь не рекомендуется, потому что они содержат большое количество жира и калорий, которые пищеварительная система вечером тяжело усваивает.

Брокколи и цветная капуста

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Овощи крестоцветных, такие как брокколи и цветная капуста, богаты витаминами, которые очень полезны. Но также в них содержится большое количество нерастворимой клетчатки, которая усваивается очень долго.

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