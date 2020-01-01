Чем выше кровяное давление, тем больше риск повреждения сердца или кровеносных сосудов в основных органах, таких как мозг или почки.

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Многие считают, что если нормально себя чувствуешь при повышенном давлении, то нет повода для беспокойства и лечения. Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram рассказала, почему не нужно игнорировать повышенное давление.

Кардиолог отметила, что из-за повышенного артериального давления страдают органы-мишени. Это органы, подвергающиеся структурно-функциональным изменениям под воздействием стабильно повышенного АД. А это:⠀

Сосуды (самый крупный сосуд в нашем организме - аорта; а также артерии, питающие нижние конечности, сердечную мышцу, половой член);

Головной мозг;

Глаза

Сердце;

Почки.

Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога Pinterest

Сосуды с тановятся жёсткими, толстыми, грубыми, неэластичными, их внутренняя выстилка (эндотелий) плохо функционирует, легко повреждается

тановятся жёсткими, толстыми, грубыми, неэластичными, их внутренняя выстилка (эндотелий) плохо функционирует, легко повреждается Повреждённый эндотелий воспринимается как проблема и опасность (вдруг закровит!), к нему устремляются холестерин и тромбы (“залатать“ повреждение), в результате: атеросклероз и атеротромбоз (а это риск инфаркта, инсульта, облитерирующего атеросклероза нижних конечностей)

Стенка аорты испытывает сильную нагрузку, может постепенно истончаться с образованием аневризмы. Это опасно жизнеугрожающим кровотечением

Импотенция - это тоже проблема, которая может возникнуть при гипертонии. Измененный эндотелий плохо вырабатывает оксид азота, а это - расширяющее сосуды вещество, благодаря которому возникает кровенаполнение пещеристых тел и эрекция.

Какие же проблемы могут быть у пациента с гипертензией, который не снижает АД до безопасного уровня 130/80 мм рт. ст?⠀

Ранее мы публиковали признаки слабого иммунитета.

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