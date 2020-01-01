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Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога

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Чем выше кровяное давление, тем больше риск повреждения сердца или кровеносных сосудов в основных органах, таких как мозг или почки.
Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога
Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога
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Многие считают, что если нормально себя чувствуешь при повышенном давлении, то нет повода для беспокойства и лечения. Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram рассказала, почему не нужно игнорировать повышенное давление. 

Кардиолог отметила, что из-за повышенного артериального давления страдают органы-мишени. Это органы, подвергающиеся структурно-функциональным изменениям под воздействием стабильно повышенного АД. А это:⠀

  • Сосуды (самый крупный сосуд в нашем организме - аорта; а также артерии, питающие нижние конечности, сердечную мышцу, половой член);
  • Головной мозг;
  • Глаза
  • Сердце;
  •  Почки.

Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога
Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога
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Какие же проблемы могут быть у пациента с гипертензией, который не снижает АД до безопасного уровня 130/80 мм рт. ст?⠀

  • Сосуды становятся жёсткими, толстыми, грубыми, неэластичными, их внутренняя выстилка (эндотелий) плохо функционирует, легко повреждается
  • Повреждённый эндотелий воспринимается как проблема и опасность (вдруг закровит!), к нему устремляются холестерин и тромбы (“залатать“ повреждение), в результате: атеросклероз и атеротромбоз (а это риск инфаркта, инсульта, облитерирующего атеросклероза нижних конечностей)
  • Стенка аорты испытывает сильную нагрузку, может постепенно истончаться с образованием аневризмы. Это опасно жизнеугрожающим кровотечением
  • Импотенция - это тоже проблема, которая может возникнуть при гипертонии. Измененный эндотелий плохо вырабатывает оксид азота, а это - расширяющее сосуды вещество, благодаря которому возникает кровенаполнение пещеристых тел и эрекция.

Ранее мы публиковали признаки слабого иммунитета. 

 

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Теги: советы кардиолога, повышенное давление, давление, кардиолог
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