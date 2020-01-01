Почему обязательно нужно лечить повышенное давление: ответ кардиолога
Чем выше кровяное давление, тем больше риск повреждения сердца или кровеносных сосудов в основных органах, таких как мозг или почки.
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Многие считают, что если нормально себя чувствуешь при повышенном давлении, то нет повода для беспокойства и лечения. Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram рассказала, почему не нужно игнорировать повышенное давление.
Кардиолог отметила, что из-за повышенного артериального давления страдают органы-мишени. Это органы, подвергающиеся структурно-функциональным изменениям под воздействием стабильно повышенного АД. А это:⠀
- Сосуды (самый крупный сосуд в нашем организме - аорта; а также артерии, питающие нижние конечности, сердечную мышцу, половой член);
- Головной мозг;
- Глаза
- Сердце;
- Почки.
Какие же проблемы могут быть у пациента с гипертензией, который не снижает АД до безопасного уровня 130/80 мм рт. ст?⠀
- Сосуды становятся жёсткими, толстыми, грубыми, неэластичными, их внутренняя выстилка (эндотелий) плохо функционирует, легко повреждается
- Повреждённый эндотелий воспринимается как проблема и опасность (вдруг закровит!), к нему устремляются холестерин и тромбы (“залатать“ повреждение), в результате: атеросклероз и атеротромбоз (а это риск инфаркта, инсульта, облитерирующего атеросклероза нижних конечностей)
- Стенка аорты испытывает сильную нагрузку, может постепенно истончаться с образованием аневризмы. Это опасно жизнеугрожающим кровотечением
- Импотенция - это тоже проблема, которая может возникнуть при гипертонии. Измененный эндотелий плохо вырабатывает оксид азота, а это - расширяющее сосуды вещество, благодаря которому возникает кровенаполнение пещеристых тел и эрекция.
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