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Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии

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Узнайте больше об этом сложном заболевании.
Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
depositphotos.com

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Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram в простыми словами рассказала, что нужно знать о тромбоэмболии легочное артерии и на какие признаки стоит обратить внимание. 

 ТЭЛА - это закупорка одной или нескольких лёгочных артерий тромбом. В большинстве случаев (~85%) лёгочная эмболия вызвана сгустками крови, которые попадают в лёгкие из вен нижних конечностей. Кардиолог отметила, что  ТЭЛА - серьезное, потенциально смертельное заболевание;

Не существует типичных проявлений ТЭЛА, могут наблюдаться:

  • внезапная одышка
  • боль в груди, которая может усиливаться при глубоком вдохе, кашле или наклоне вперёд
  • кашель
  • кровохарканье
  • бледная кожа (цианоз)
  • лихорадка
  • учащенное и/или нерегулярное сердцебиение
  • потливость и утомляемость
  • боль и отек одной нижней конечности;⠀

 Когда обращаться к врачу? Немедленно, если отмечаете вышеописанную симптоматику.

Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
depositphotos.com

Что происходит в лёгких?

Сгусток крови (тромб) попадает в артерию, кровоснабжающую лёгкое, последнее лишается питания и часть его отмирает. Это называется инфаркт-пневмонией. Лёгкие хуже функционируют и плохо снабжают кислородом весь организм;

Кто в опасности?

  • Пациенты с семейной историей тромбозов
  • Страдающие сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца
  • Онкологические больные, особенно получающие химиотерапию
  • Пациенты после операций
  • Переломов
  • При длительной неподвижности (постельный режим/путешествие)
  • Курящие
  • С избыточным весом
  • На эстрогензаместительной терапии
  • Во время беременности;

Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
depositphotos.com

Профилактика ТЭЛА:

  • Носить компрессионные чулки
  • Приподнимать ноги в течение дня и спать с приподнятым ножным концом кровати
  • Физической активностью (в т.ч. после оперативного лечения, даже через боль)
  • Заниматься профилактикой тромбоза во время путешествия (пить много жидкости, раз в час делать перерыв в сидении и двигаться, раз в 15-30 минут сгибать/разгибать ноги в коленных суставах, надеть компрессионное белье при необходимости).

⠀Ранее мы писали, как сохранить здоровье сосудов. 

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Теги: тромб, кардиолог
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