Узнайте больше об этом сложном заболевании.

Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии depositphotos.com

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Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram в простыми словами рассказала, что нужно знать о тромбоэмболии легочное артерии и на какие признаки стоит обратить внимание.

ТЭЛА - это закупорка одной или нескольких лёгочных артерий тромбом. В большинстве случаев (~85%) лёгочная эмболия вызвана сгустками крови, которые попадают в лёгкие из вен нижних конечностей. Кардиолог отметила, что ТЭЛА - серьезное, потенциально смертельное заболевание;

Не существует типичных проявлений ТЭЛА, могут наблюдаться:

внезапная одышка

боль в груди, которая может усиливаться при глубоком вдохе, кашле или наклоне вперёд

кашель

кровохарканье

бледная кожа (цианоз)

лихорадка

учащенное и/или нерегулярное сердцебиение

потливость и утомляемость

боль и отек одной нижней конечности;⠀

Когда обращаться к врачу? Немедленно, если отмечаете вышеописанную симптоматику.



Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии depositphotos.com

Что происходит в лёгких?

Сгусток крови (тромб) попадает в артерию, кровоснабжающую лёгкое, последнее лишается питания и часть его отмирает. Это называется инфаркт-пневмонией. Лёгкие хуже функционируют и плохо снабжают кислородом весь организм;

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Кто в опасности?

Пациенты с семейной историей тромбозов

Страдающие сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца

Онкологические больные, особенно получающие химиотерапию

Пациенты после операций

Переломов

При длительной неподвижности (постельный режим/путешествие)

Курящие

С избыточным весом

На эстрогензаместительной терапии

Во время беременности;

Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии depositphotos.com

Носить компрессионные чулки

Приподнимать ноги в течение дня и спать с приподнятым ножным концом кровати

Физической активностью (в т.ч. после оперативного лечения, даже через боль)

Заниматься профилактикой тромбоза во время путешествия (пить много жидкости, раз в час делать перерыв в сидении и двигаться, раз в 15-30 минут сгибать/разгибать ноги в коленных суставах, надеть компрессионное белье при необходимости).

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