Что нужно знать о тромбоэмболии легочной артерии
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Кардиолог Ирина Алексеевна на своей страничке в Instagram в простыми словами рассказала, что нужно знать о тромбоэмболии легочное артерии и на какие признаки стоит обратить внимание.
ТЭЛА - это закупорка одной или нескольких лёгочных артерий тромбом. В большинстве случаев (~85%) лёгочная эмболия вызвана сгустками крови, которые попадают в лёгкие из вен нижних конечностей. Кардиолог отметила, что ТЭЛА - серьезное, потенциально смертельное заболевание;
Не существует типичных проявлений ТЭЛА, могут наблюдаться:
- внезапная одышка
- боль в груди, которая может усиливаться при глубоком вдохе, кашле или наклоне вперёд
- кашель
- кровохарканье
- бледная кожа (цианоз)
- лихорадка
- учащенное и/или нерегулярное сердцебиение
- потливость и утомляемость
- боль и отек одной нижней конечности;⠀
Когда обращаться к врачу? Немедленно, если отмечаете вышеописанную симптоматику.
Что происходит в лёгких?
Сгусток крови (тромб) попадает в артерию, кровоснабжающую лёгкое, последнее лишается питания и часть его отмирает. Это называется инфаркт-пневмонией. Лёгкие хуже функционируют и плохо снабжают кислородом весь организм;
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Кто в опасности?
- Пациенты с семейной историей тромбозов
- Страдающие сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца
- Онкологические больные, особенно получающие химиотерапию
- Пациенты после операций
- Переломов
- При длительной неподвижности (постельный режим/путешествие)
- Курящие
- С избыточным весом
- На эстрогензаместительной терапии
- Во время беременности;
Профилактика ТЭЛА:
- Носить компрессионные чулки
- Приподнимать ноги в течение дня и спать с приподнятым ножным концом кровати
- Физической активностью (в т.ч. после оперативного лечения, даже через боль)
- Заниматься профилактикой тромбоза во время путешествия (пить много жидкости, раз в час делать перерыв в сидении и двигаться, раз в 15-30 минут сгибать/разгибать ноги в коленных суставах, надеть компрессионное белье при необходимости).
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