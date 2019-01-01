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Как сохранить репродуктивное здоровье

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Репродуктивное здоровье – это возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка.
Как сохранить репродуктивное здоровье
Как сохранить репродуктивное здоровье
depositphotos.com

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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), репродуктивное здоровье - это состояние физического, умственного и социального благополучия. Оно характеризуется способностью к:

  • зачатию и рождению детей;
  • возможности сексуальных отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)
  • безопасной беременности, родов, выживание и здоровье ребенка;
  • благополучию матери;
  • возможности планирования последующих беременностей, в частности предупреждения нежелательной беременности.

Репродуктивная система человека закладывается еще в период внутриутробного развития.

Как сохранить репродуктивное здоровье
Как сохранить репродуктивное здоровье
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Риски для репродуктивного здоровья

  • Образ жизни. Хронический стресс, низкая физическая активность, неупорядоченные половые связи, несбалансированное питание, отсутствие отдыха
  • Употребление табака, алкоголя, наркотиков.
  • Экология. Загрязнение окружающей среды, высокий уровень радиации и тому подобное.
  • Социальная среда. Низкий уровень жизни, безработица и тому подобное.
  • Наследственность.
  • Недоступность или низкое качество медицинских услуг.
  • Недоступность услуг по консультированию и информированию.

Согласно украинским и мировым данным, основными проблемами репродуктивного здоровья являются:

  • материнская и детская смертность;
  • инвалидность среди детей;
  • высокий уровень абортов;
  • невынашивание беременности;
  • высокий уровень осложнений беременности и родов;
  • женское и мужское бесплодие;
  • заболеваемость населения ЗППП.

Как сохранить репродуктивное здоровье
Как сохранить репродуктивное здоровье
Pinterest

Как сохранить репродуктивное здоровье:

  • Выбор оптимального возраста для рождения ребенка. Отложения рождения первенца до 20-летнего возраста матери полезно как для нее, так и для ребенка.
  • Соблюдение интервалов между рождением детей, необходимых для восстановления здоровья матери. После беременности и родов, для полного восстановления организма женщины, необходимо около трех лет. Перерыв между беременностями менее двух лет повышает риск преждевременных родов и рождения детей с малым весом и других осложнений.
  • Безопасные и эффективные методы контрацепции. Врач поможет с выбором контрацептива, который будет отвечать наиболее приемлемым методам контрацепции, с учетом индивидуальных потребностей и состояния здоровья.
  • Предупреждение заражения инфекциями, передающимися половым путем. Очевидно, что последствия таких заболеваний могут негативно влиять на репродуктивную функцию. В случае заражения во время беременности ИППП затрудняют ее течение и приводят к развитию тяжелых пороков плода.
  • Отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ может серьезно повредить репродуктивные функции, включая развитие импотенции у мужчин

Знание факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, является первым шагом на пути к его сохранению. Информированность и грамотное использование контрацепции предупредит нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем. Своевременная диагностика и лечение этих заболеваний помогут свести к минимуму негативное влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную функцию.

Ранее мы писали, как сохранить здоровье сосудов.

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Теги: репродуктивное здоровье, женское здоровье
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Источник: .phc.org.ua

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