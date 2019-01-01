Репродуктивное здоровье – это возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка.

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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), репродуктивное здоровье - это состояние физического, умственного и социального благополучия. Оно характеризуется способностью к:

зачатию и рождению детей;

возможности сексуальных отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)

безопасной беременности, родов, выживание и здоровье ребенка;

благополучию матери;

возможности планирования последующих беременностей, в частности предупреждения нежелательной беременности.

Репродуктивная система человека закладывается еще в период внутриутробного развития.



Как сохранить репродуктивное здоровье Pinterest

Риски для репродуктивного здоровья

Образ жизни. Хронический стресс, низкая физическая активность, неупорядоченные половые связи, несбалансированное питание, отсутствие отдыха

Употребление табака, алкоголя, наркотиков.

Экология . Загрязнение окружающей среды, высокий уровень радиации и тому подобное.

. Загрязнение окружающей среды, высокий уровень радиации и тому подобное. Социальная среда. Низкий уровень жизни, безработица и тому подобное.

Наследственность.

Недоступность или низкое качество медицинских услуг.

Недоступность услуг по консультированию и информированию.

Согласно украинским и мировым данным, основными проблемами репродуктивного здоровья являются:

материнская и детская смертность;

инвалидность среди детей;

высокий уровень абортов;

невынашивание беременности;

высокий уровень осложнений беременности и родов;

женское и мужское бесплодие;

заболеваемость населения ЗППП.

Как сохранить репродуктивное здоровье Pinterest

Выбор оптимального возраста для рождения ребенка . Отложения рождения первенца до 20-летнего возраста матери полезно как для нее, так и для ребенка.

. Отложения рождения первенца до 20-летнего возраста матери полезно как для нее, так и для ребенка. Соблюдение интервалов между рождением детей, необходимых для восстановления здоровья матери. После беременности и родов, для полного восстановления организма женщины, необходимо около трех лет. Перерыв между беременностями менее двух лет повышает риск преждевременных родов и рождения детей с малым весом и других осложнений.

После беременности и родов, для полного восстановления организма женщины, необходимо около трех лет. Перерыв между беременностями менее двух лет повышает риск преждевременных родов и рождения детей с малым весом и других осложнений. Безопасные и эффективные методы контрацепции. Врач поможет с выбором контрацептива, который будет отвечать наиболее приемлемым методам контрацепции, с учетом индивидуальных потребностей и состояния здоровья.

Врач поможет с выбором контрацептива, который будет отвечать наиболее приемлемым методам контрацепции, с учетом индивидуальных потребностей и состояния здоровья. Предупреждение заражения инфекциями, передающимися половым путем . Очевидно, что последствия таких заболеваний могут негативно влиять на репродуктивную функцию. В случае заражения во время беременности ИППП затрудняют ее течение и приводят к развитию тяжелых пороков плода.

. Очевидно, что последствия таких заболеваний могут негативно влиять на репродуктивную функцию. В случае заражения во время беременности ИППП затрудняют ее течение и приводят к развитию тяжелых пороков плода. Отказ от вредных привычек . Курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ может серьезно повредить репродуктивные функции, включая развитие импотенции у мужчин

Знание факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, является первым шагом на пути к его сохранению. Информированность и грамотное использование контрацепции предупредит нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем. Своевременная диагностика и лечение этих заболеваний помогут свести к минимуму негативное влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную функцию.

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