Как сохранить репродуктивное здоровье
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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), репродуктивное здоровье - это состояние физического, умственного и социального благополучия. Оно характеризуется способностью к:
- зачатию и рождению детей;
- возможности сексуальных отношений без угрозы заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)
- безопасной беременности, родов, выживание и здоровье ребенка;
- благополучию матери;
- возможности планирования последующих беременностей, в частности предупреждения нежелательной беременности.
Репродуктивная система человека закладывается еще в период внутриутробного развития.
Риски для репродуктивного здоровья
- Образ жизни. Хронический стресс, низкая физическая активность, неупорядоченные половые связи, несбалансированное питание, отсутствие отдыха
- Употребление табака, алкоголя, наркотиков.
- Экология. Загрязнение окружающей среды, высокий уровень радиации и тому подобное.
- Социальная среда. Низкий уровень жизни, безработица и тому подобное.
- Наследственность.
- Недоступность или низкое качество медицинских услуг.
- Недоступность услуг по консультированию и информированию.
Согласно украинским и мировым данным, основными проблемами репродуктивного здоровья являются:
- материнская и детская смертность;
- инвалидность среди детей;
- высокий уровень абортов;
- невынашивание беременности;
- высокий уровень осложнений беременности и родов;
- женское и мужское бесплодие;
- заболеваемость населения ЗППП.
Как сохранить репродуктивное здоровье:
- Выбор оптимального возраста для рождения ребенка. Отложения рождения первенца до 20-летнего возраста матери полезно как для нее, так и для ребенка.
- Соблюдение интервалов между рождением детей, необходимых для восстановления здоровья матери. После беременности и родов, для полного восстановления организма женщины, необходимо около трех лет. Перерыв между беременностями менее двух лет повышает риск преждевременных родов и рождения детей с малым весом и других осложнений.
- Безопасные и эффективные методы контрацепции. Врач поможет с выбором контрацептива, который будет отвечать наиболее приемлемым методам контрацепции, с учетом индивидуальных потребностей и состояния здоровья.
- Предупреждение заражения инфекциями, передающимися половым путем. Очевидно, что последствия таких заболеваний могут негативно влиять на репродуктивную функцию. В случае заражения во время беременности ИППП затрудняют ее течение и приводят к развитию тяжелых пороков плода.
- Отказ от вредных привычек. Курение, употребление алкогольных напитков, наркотических веществ может серьезно повредить репродуктивные функции, включая развитие импотенции у мужчин
Знание факторов, влияющих на репродуктивное здоровье, является первым шагом на пути к его сохранению. Информированность и грамотное использование контрацепции предупредит нежелательную беременность и заражение инфекциями, передающимися половым путем. Своевременная диагностика и лечение этих заболеваний помогут свести к минимуму негативное влияние инфекционно-воспалительных процессов на репродуктивную функцию.
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