Что нужно помнить тем, кто собирается стать мамой после 45.

Дети – самая большая радость и счастье в нашей жизни. Однако с нашим ритмом жизни, из-за карьеры или по другим причинам, многие девушки решают отложить рождение ребенка на более поздний возраст. В этой статье Ivona расскажет, какие есть риски поздней беременности и что нужно знать женщинам, которые рожают после 45 лет.

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Одной из главных сложностей беременности после 45, является довольно низкая вероятность зачатия ребенка. Это происходит в связи с уменьшением количества и снижением качества яйцеклеток, ухудшениям состояния эндометрия, снижением снабжения кровью репродуктивных органов женщины.

Беременность после 45 лет pinterest.com

Возможные риски поздней беременности:

Повышенная вероятность выкидыша

У беременных в возрасте после 35 лет вероятность выкидыша составляет около 20%. Что касается женщин, которые собираются рожать ребенка после 45 лет, риск достигает 54%.

Генетические отклонения

Генетические материал у обоих родителей стареет, поэтому, чем старше пара, тем больше риск рождения малыша с синдромом Дауна или другими генетическими отклонениями.

Нарушение кровообращения

Изменения структуры и плотности тканей плаценты могут спровоцировать преждевременное старение этого органа, вследствие чего плоду становится труднее получать с его помощью питательные вещества и достаточное количество кислорода.

Внематочная беременность

Более высокий риск внематочной беременности связан с накоплением факторов риска с течением времени, например, инфекций мочеполовой системы или проблем с фаллопиевыми трубами. Воспалительные заболевания внутренних половых органов приводят к нарушению проходимости, повреждению нервно-мышечного аппарата маточной трубы и нейроэндокринным нарушениям.

Гестационный диабет

Гестационный диабет возникает, когда организм женщины больше не в состоянии вырабатывать и использовать весь инсулин, который необходим его в период беременности, что приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Это заболевание может вызвать такие проблемы как макросомия (рождения ребенка с весом более 4 кг), преждевременные роды, высокое кровяное давление и другие.

Обострение хронических заболеваний

Беременность является провоцирующим фактором для развития хронических заболеваний, которые до этого себе никак не проявляли. К этому возрасту у женщины часто возникают проблемы сердечно-сосудистой системы, что может спровоцировать в период беременности такие заболевания как гестоз, плацентарная недостаточность и другие. Кроме того, существует риск развития онкологических заболеваний.

Беременность после 45 лет pinterest.com

Все эти риски стоит учитывать при планировании беременности, но особых поводов для беспокойства нет. Возможности, которые дает современная медицина, способны устранить большинство проблем.

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Несомненно, все зависит в первую очередь от состояния здоровья женщины. В любом возрасте беременность забирает много сил и энергии, весь организм перестраивается на новый лад. Поэтому, чем лучше состояние здоровья, чем в лучшей физической форме находится женщина, тем проще будет протекать беременность, и наоборот, чем больше проблем со здоровьем, тем сложнее окажется вынашивание ребенка, даже если девушке всего 25 лет.

Беременность после 45 лет pinterest.com

Что нужно помнить тем, кто собирается стать мамой после 45:

Оценить репродуктивное здоровье женщины и уровень вероятности зачать ребенка может только гинеколог. Кроме того, современные технологии позволяют сохранить яйцеклетки в хорошем состоянии для возможной поздней беременности.

С возрастом у женщины накапливаются хронические заболевания, которые могут повлиять на развитие плода и сами роды, поэтому во время беременности необходимо регулярно проверяться в эндокринолога

Рассмотрите возможность сделать неинвазивный тест (в ходе обследования исследуется ДНК эмбриона, определяется 5 самых распространенных генетических синдромов, в том числе СД)

В период беременности лучше всего уехать из города и пожить на природе, так как будущей маме будут полезны пешие прогулки на свежем воздухе, а также спокойный и умеренный ритм жизни. Кроме того, обязательно следует исключить вредные привычки и насытить свой рацион питания полезными витаминами и микроэлементами.

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Помимо всех вышеперечисленных сложностей и рисков, поздняя беременность имеет и преимущества. Она положительно сказывается на работе некоторых систем, в частности, гормональной. Плацента вырабатывает много гормонов прогестерона, эстрогенов, кортизола, что немного продлевает женщине молодость. Кроме того, родители в таком возрасте более осознанно подходят к рождению и воспитанию малыша, практически исключаются возникновения послеродовых депрессий и оба партнера чувствуют прилив сил, энергии и возвращение молодости.

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