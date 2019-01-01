Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как питаться во время беременности: совет диетолога

Комментариев: 0
Рекомендуется соблюдать несколько правил.
Как питаться во время беременности: совет диетолога
Как питаться во время беременности: совет диетолога
Depositphotos.com

Читай также: Что следует знать об аллергии: рекомендации аллерголога

Диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“  Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram поделилась советами, как питаться во время беременности и набрать лишнего. 

Диетолог отметила, что будущая мама должна получать все необходимое и для себя, и для своего малыша, для его роста и развития. Это не значит есть за троих! Это значит выбирать для себя качественные и здоровые продукты, чтобы получить из них максимум полезных веществ.

В питании беременной девушки очень важно соблюдать несколько правил:

Безопасность вашей еды должна быть в приоритете

Лучше избегать таких продуктов:

  •  Консервированные продукты;
  • Фаст-фуд, картофель фри;
  • Мясные полуфабрикаты, колбасы, копченое мясо;
  • Продукты, которые могут содержать потенциально опасные вещества. К примеру, рыба крупных размеров может содержать ртуть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать для меню беременной женщины, например, тунец или мясо акулы.⠀

Как питаться во время беременности: совет диетолога
Как питаться во время беременности: совет диетолога
Depositphotos.com

Биоритмика питания

Читай также:  Чем полезна хурма

Некоторые продукты отлично работают в первой половине дня, но уже после 15:00 они работают не очень выразительно, и далеко не всегда на пользу. И наоборот, есть такая пища, которая обязательно должна присутствовать в вечернее время, так как она выполняет определенные функции в организме. Особо полезные продукты: богатые фолиевой кислотой (шпинат, темная зелень, яйца), содержащие железо (субпродукты (печень), грецкие орехи, печеная тыква, хурма, гранат).

Запрещены: сырая рыба и мясо (суши, роллы, тартар, карпаччо), сыры с плесенью.

Также было бы полезным в период беременности добавить в рацион Омега-3. Благодаря этим кислотам снижается риск преждевременных родов или рождения ребенка с недостаточной массой тела; наблюдается меньше проявлений послеродовой депрессии; у новорожденных улучшается острота зрения, наблюдается меньше аллергических реакций, проявлений астмы и дерматита; детки имеют высокие показатели IQ.

Ранее мы писали, почему шиповник не нужно долго настаивать в термосе.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: беременность, диетолог, питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь