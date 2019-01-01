Узнайте причину постоянного чувства голода.

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Нормально испытывать повышенный аппетит после тяжёлой тренировки или во время беременности и ПМС, совсем другое — постоянно хотеть есть уже через час после обеда. Фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram назвала самые распространенные причины, почем мучает голод.

Вы постоянно на “диете“ и в дефиците калорий

Вы на протяжении долгих лет проводите эксперименты со своим питанием и конечно убиваете в пух и прах вашу гормональную систему. Как следствие - постоянное чувство голода! Помните! Находится все время в режиме похудения тоже нельзя, необходима периодизация.



Почему постоянно хочется есть pinterest.com

Большие промежутки времени между приемами пиши

Завтрак в 8:00, потом дорога, работа, ты занята и вот, только приехав домой в 20:00 ты решила “пообедать?“. Логично что организмом истощён, ты накидываешь на все съедобное и в этот момент лучше вообще тебя не трогать. Не допускайте слишком длительных перерывов ( 4-5 часов максимум ) между приемами. Берите еду с собой и не забывайте перекусить!⠀

0 насыщения от неправильного баланса БЖУ в еде.

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Ожидание: “Хочу перекусить! Съем банан/ яблоко“. Реальность: “Через 20 минут снова хочу есть!“. В чем проблема? За ощущение сытости в нашем организме отвечает гормон лептин. Он “включается“ только при употреблении белков или жиров. Если этих нутриентов мало в вашем рационе, ждите голод. Съев яблоко вы снова заходите ещё одно или что-нибудь посытнее. Обращайте внимание на состав ваших перекусов. К примеру: орехи + йогурт, творог + ягоды, хлебец + арахисовая паста.



Почему постоянно хочется есть pinterest.com

Стресс и плохой сон

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Этот пункт вообще-то нужно было поставить первым! Если вы хронически не высыпаетесь и в вашей жизни постоянно стрессовое состояние - о каком здоровье может идти речь? Бездумное потребление еды ( и конечно есть хочется именно что-то вредненькое ) мы воспринимаем как “лечение“ от всех проблем. На фоне таких постоянных зажорчиков вырабатывается зависимость от еды и постоянное чувство голода. Наладьте свой сон и максимально оградитесь от стрессовых ситуаций. Да, да! Легко сказать!) Но это нужно заделать если вы хотите быть не только здоровым человеком, но и избавится от постоянного чувства голода.

Ранее мы писали, почему нужно за час до тренировки.