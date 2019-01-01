Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

Комментариев: 0
Эти ошибки совершают многие.
Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
pinterest.com

Читай также: Плюсы и минусы тренировок в домашних условиях

Даже если вы давно посещаете  зал, и вам кажется, что вы уже все знаете. Стоит внимательно присмотреться к вашей технике выполнения упражнений. А если вы тренируетесь дома, то тем более стоит обратить внимание на то, правильно ли выполняете упражнения. Фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала о том, какие ошибки чаще всего все делают.

  • Приседания

Чаще всего многие пытаются присесть низко ( “низкий присед - это круто“ кричат тренера ) Но! Не у всех подготовлена растяжка для опускания таза ниже параллели. Делайте стоп в той точке, когда тах не начинает “клевать“. А так же не забывайте работать над растяжкой голеностопа чтобы вы могли опускаться ниже.⠀

Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
pinterest.com

  • Выпады

Многие новички сразу начинают выполнять выпады в движении при этом не изучив технику даже в статике. Основная ошибка - заваливание корпуса вперёд. Всегда ориентируйтесь по боковой позиции: колено впереди стоящей ноги ровно над пяткой, корпус по центру. Вначале отработайте выпады на месте, а потом уже выполняйте в движении.⠀

  • Толчок ноги в упоре

Читай также: Анита Луценко рассказала, почему нужно есть за час до тренировки

Выполняя это упражнение, многие усиливают движение добавляя корпус и шею. Так вы уменьшаете нагрузку в ягодицах и увеличиваете ее в пояснице. Держите корпус статично. Смотрите вниз. Пятку тяните к потолку.⠀

Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
Самые распространенные ошибки при выполнении упражнений
instagram.com/tanyatgym/

  • Ягодичный мостик

Читай также: Как гормоны влияют на похудение?

Чтобы максимально прочувствовать ягодицы в мостике, убедите прогиб в пояснице, подкрутите таз и при подъёме сжимайте ягодицы. И лучше сразу ставьте ступни с упором на пятки для ещё большей концентрации на ягодицах!

Ранее мы писали, как убрать нижний животик.

Поделись:
Теги: упражнения, фитнес, тренировка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь