Виниры — это микропротезы, отличающиеся от коронок тем, что устанавливаются лишь на переднюю сторону зубов.

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Сегодня все большей популярностью пользуются виниры. Именно эти незаметные пластины создают идеально ровный ряд белоснежных зубов, которыми так восхищаются окружающие. Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram поделилась полезной информацией о винирах.

Виниры - это индивидуально изготовленные микропротезы, которые фиксируются на передней поверхности зуба. Представляют собой сверхтонкие (0,3-0,6 мм) пластинки, не отличимые по внешнему виду от поверхности настоящих зубов.



Зачем нужны виниры: рассказывает стоматолог depositphotos.com

изменить форму и цвет зубов;

устранить промежутки между зубами;

замаскировать легкую скученность (“кривизну“) зубов.

Виниры используются для стабилизации результата комплексного лечения либо для улучшения вида зубов. При этом проблемы с прикусом виниры не решают.

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Еще одно показание для установки виниров - они являются отличной альтернативой пломбам на зубах центральной группы, которые со временем могут темнеть и становиться заметными🤐

Виниры не требуют специального ухода, нужно лишь соблюдать обычную гигиену полости рта.



Типы виниров:

Керамические;

Композитные (изготовленные из пломбировочного материала).

Первые два типа - наиболее распространенные, они служат 10-15 лет, более прочные и легкие, выглядят естественно. Перед их постановкой необходимо обточить зуб. Композитные же отличаются простотой установки, но среди недостатков - короткий срок службы (3-5 лет), низкая прочность и слабые маскирующие свойства.



Зачем нужны виниры: рассказывает стоматолог depositphotos.com

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Виниры можно рекомендовать тем, у кого изменился цвет зубов, есть сколы или трещины эмали, а также когда требуется восстановление стертых зубов (в комплексной реабилитации).



Относительные противопоказания:

депульпированные (мертвые) зубы;

возраст до 18 лет;

утрата жевательных зубов (6-е и 7-е);

бруксизм (в этом случае обязательно ношение ночных защитных кап);

занятия экстремальным спортом (боксом и другими контактными видами спорта);

нарушения прикуса.

Миф, что зубы под винирами портятся! Наоборот, под их защитой зубы дольше сохраняются здоровыми.

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