Лимон содержит большое количество биологически активных веществ.

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Один из самых распространенных цитрусовых фруктов на нашем столе - конечно лимон. Это незаменимое средство для лечения и профилактики простудных заболеваний. Но не только этим лимон полезен. Ivona расскажет, почему лимон нужно добавить в рацион.

Укрепляет иммунитет

Высокое содержание антиоксидантов в форме витамина С помогает укрепить иммунную систему. Не стоит забывать, что витамин С нейтрализует свободные радикалы.

Естественная детоксикация

Лимоны растворяют мочевую кислоту и другие токсины в печени. Высокое содержание калия борется с такими симптомами, как запоры, головные боли и потеря аппетита.



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Улучшает кровообращение

Известно, что витамин Р (биофлавеноиды, которые помогают витамину С выполнять свою функцию), содержащийся в лимонах, укрепляет кровеносные сосуды.

Комплексные витамины группы В

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Лимоны являются хорошим источником пантотеновой кислоты, пиридоксина и фолатов - важнейших витаминов группы В, которые организм не производит самостоятельно.

Укрепляют здоровье сердца

Исследования показывают, что фрукты и овощи богатые витамином С, могут предотвратить ишемическую болезнь сердца . Также лимоны содержат незаменимые флавоноиды, которые помогают при лечении атеросклероза.



Полезные свойства лимона pinterest.com

Помогает при анемии

Витамин С в лимонах способствует усвоению железа из растительной пищи, что способствует лечению анемии .

Помощь при лечении рака

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Некоторые обсервационные исследования показали, что люди, потребляющие цитрусовые, такие как лимоны, имели более низкий риск рака поджелудочной железы Некоторые эксперты предполагают, что противоопухолевые свойства лимонов можно объяснить содержанием флавоноидов.

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