Омега-3 жирные кислоты являются особо важным питательным веществом для здоровья нашего организма.

Зачем нужны Омега-3 для кожи и волос pinterst

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Если вы боретесь с ломкими ногтями, склонными к ломкости волосами и кожными раздражениями, причиной может быть дефицит Омега-3. Омега-3 жирные кислоты имеют способность бороться с депрессией, уменьшать воспаление и маркеры сердечных заболеваний. Кроме этого, они могут значительно улучшить состояние кожи и волос.

Как богатая омега-3 диета может сделать вашу кожу и волосы более здоровыми?

Незаменимые жирные кислоты являются строительными блоками для организма. Жиры Омега-3 и Омега-6 производят гормоноподобные вещества, называемые простагландинами, которые влияют на иммунитет и воспаление в организме. Первые помогают подавить воспаление, иммунные реакции свертывания крови, а последние, хоть и необходимы для здоровой кожи, могут вызывать воспаление и аллергические реакции.



Зачем нужны Омега-3 для кожи и волос depositphotos.com

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Омега-3 снижает беспокойство, вызывая химический ответ в организме, который делает кожу более чувствительной и реактивной. Потребление Омега-3 повышает уровень серотонина, который помогает справиться с тревогой и депрессией, что в конечном итоге приводит к улучшению состояния кожи. Поскольку мы больше используем растительные и зерновые масла в повседневной жизни, то и потребление Омега-6 значительно больше.

Омега-3, состоящая из трех жиров, а именно ALA, EPA и DHA, является незаменимой жирной кислотой, которая должна быть получена из пищевых источников, поскольку она не может в достаточной степени вырабатываться организмом.

EPA и DHA представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты Омега-3, которые поступают из животных источников. EPA регулирует выработку масла для повышения гидратации и предотвращения угревой сыпи, а также замедляет процесс старения кожи, предотвращая появление морщин; в то время как DHA поддерживает здоровье глаз и работу мозга, помогает бороться с депрессией и другими психическими заболеваниями. ALA, с другой стороны, является омега-3 жирной кислотой с короткой цепью, полученной из растительных источников, которая в небольших количествах превращается в EPA и DHA.

Преимущества Омега-3 для здоровья кожи и волос:

Защищает от влияния ультрафиолета

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Омега-3 могут защищать от вредных ультрафиолетовых лучей A (UVA) и ультрафиолетовых B (UVB) солнца. Исследования показали, что добавление комбинации DHA и EPA - двух длинноцепочечных Омега-3 - может снизить чувствительность кожи к ультрафиолетовым (УФ) лучам.



Зачем нужны Омега-3 для кожи и волос depositphotos.com

В одном небольшом исследовании участники, которые потребляли 4 грамма EPA в течение 3 месяцев, повысили свою устойчивость к солнечным ожогам на 136%, в то время как в группе плацебо не наблюдалось никаких существенных изменений.

Существуют некоторые свидетельства того, что Омега-3 могут также снижать выраженность симптомов некоторых нарушений светочувствительности, включая кожную сыпь или пузыри, заполненные жидкостью, после воздействия ультрафиолета.

Может уменьшить высыпания

Диета, богатая Омега-3, может помочь предотвратить или уменьшить высыпания на коже.

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Такое воздействие скорее всего связано с противовоспалительным эффектом этих жирных кислот. Добавки омега-3 также уменьшают побочные эффекты изотретиноина, препарата, обычно используемого для лечения тяжелых или резистентных угрей.

Защищает от сухости, покраснений или зуда

Прием Омега-3 может значительно увлажнить кожу и помочь в борьбе с покраснениями, сухостью или зудом кожи, вызванным кожными заболеваниями, такими как атопический дерматит и псориаз.

DHA является структурным компонентом кожи. Она отвечает за здоровье клеточных мембран, которые составляют большую часть кожных покровов. Здоровая клеточная мембрана приводит к мягкой, влажной, упругой и гладкой коже.



Зачем нужны Омега-3 для кожи и волос depositphotos.com

Может стимулировать рост волос и уменьшить их выпадение.

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Многие люди потребляют добавки с рыбой или рыбьим жиром, чтобы стимулировать рост волос и предотвратить их выпадение, предполагая, что омега-3 обеспечивает необходимые белки и питательные вещества для волосяных фолликулов и кожи, предотвращает воспаление волосяного фолликула и способствует циркуляции в коже головы, что может вызвать рост волос.

Хотя в настоящее время нет достаточного количества клинических исследований, чтобы полностью подтвердить эти утверждения, уже было проведено несколько подтверждающих исследований.

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Достоверно известно, что Омега-3 защищают гидролипидный слой волосяного стержня, который предотвращает появление тусклых, сухих и ломких волос, вызванных воздействием синтетических химикатов, тепла и солнца.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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