Это вполне возможно, но потребуется приложить усилия.

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Большинству худеющих кажется, что успех заложен в низком количестве калорий и большой активности. В стремлении заполучить фигуру мечты часто впадают в крайности в желании достичь результата как можно быстрее. В таком случае дневной рацион еле насчитывает 1200 калорий. Для большинства людей это количество ничтожно мало и не покрывает даже базовые потребности организма для поддержания жизнедеятельности.

Что происходит в таком случае? Плато и даже увеличение веса при минимальном повышении калорийности, не говоря уже о нехватке энергии и подавленном состоянии, ухудшении качества волос, ногтей и кожи.

То, почему это происходит, связано c тем, что со временем тело начинает адаптироваться, замедляя обмен веществ в целях сохранения энергии, и ваш базовый метаболизм снижается, тем самым подвергая вас тому, что вы будете поправляться, как говорят, буквально «от воздуха».

Проблема в том, что наш организм распознает низкую калорийность как признак ограниченного питания и переходит в режим голодания. Как результат, метаболизм замедляется, чтобы помочь сохранить энергию, и тело начинает “хвататься“ за любую возможность накопить больше жира и “выжить“. Кроме того, ограничение калорий в рационе может привести к тому, что тело разрушит мышцы для получения энергии и топлива.



Как восстановить обмен веществ после низкокалорийных диет pinterest

Как восстановить обмен веществ после низкокалорийных диет и продолжать худеть правильно?

Реверс-диета

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Реверс-диета обычно включает в себя увеличение потребления калорий на 50–100 в неделю выше базового уровня, то есть количества калорий, которые вы в настоящее время потребляете для поддержания своего веса. Этот период обычно длится 4–10 недель.

Увеличение потребления калорий может повысить метаболизм и помочь вашему организму сжигать больше за счет термогенеза, не связанного с физическими упражнениями, который включает в себя ежедневные действия, такие как дыхание, речь и т.д.

Кроме того, реверс калорий может нормализовать уровень циркулирующих гормонов, таких как лептин, который регулирует аппетит и массу тела. Исследования показывают, что уровень лептина, который вырабатывается и выделяется жировыми клетками в организме, уменьшается в ответ на снижение потребления калорий. Когда уровень лептина падает, аппетит увеличивается, а сжигание калорий уменьшается.

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Вы не должны бояться набрать вес из-за увеличения калорий, поскольку в дальнейшем, достигнув своей дневной нормы, сможете более качественно снижать массу тела.



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Восстановление

После низкокалорийных диет и чрезмерных нагрузок, первое что необходимо – восстановление. Сюда включены изменение типа тренировок и полноценный отдых. Какие тренировки чаще всего выбирают худеющие? Высокоинтенсивные, чтобы можно было как следует попотеть и скинуть побольше калорий. В период восстановления желательно сменить интенсивный тренинг на более спокойный вариант в виде силовых. Не бойтесь отдыхать от тренировок, делая перерывы в неделю.

Вторым, но не менее важным фактором восстановления является полноценный сон. Старайтесь ложиться в одно время и спать как минимум 7 часов.

Восстановление психики

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Некоторые люди в период похудения становятся буквально одержимы калориями и весом. Взвешивание каждого кусочка и учет калорий даже из овощей наносит сильный ущерб вашей психике и может привести к расстройству пищевого поведения. В процессе восстановления постарайтесь не концентрироваться на потребляемых калориях и не отслеживать свой вес. Хорошим выходом в данном случае может стать “метод ладони“, когда вы визуально оцениваете размер порции необходимых нутриентов (белков, жиров и углеводов).



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Во все тяжкие

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Восстановление метаболизма не означает, что вам нужно срываться и начать потреблять все подряд. При желании съесть не самый полезный продукт – не запрещайте себе, а постарайтесь вписать его в 20% общего дневного рациона, 80% из которого будет состоять из нужных и полезных для организма продуктов.

Такой подход позволит повысить энергозатраты организма и восстановиться после низкокалорийной диеты. Конечно, в дальнейшем вы уже не должны возвращаться к цифрам в 1200 калорий. Для похудения необходимо уменьшать потребление на 300 калорий от вашей нормы, которая включает не только энергозатраты в состоянии покоя, но и бытовую физическую активность. Обычно рацион для снижения массы тела не ниже 1500 калорий.

Не забывайте грамотно распределять макронутриенты в течение дня, чтобы получать необходимое количество белков, жиров, углеводов и клетчатки. Каждый из нутриентов важен и необходим в ежедневном рационе.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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