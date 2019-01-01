Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Чем полезны мандарины

Комментариев: 0
Узнайте, как влияют мандарины на здоровье человека.
Чем полезны мандарины
Чем полезны мандарины
depositphotos.com

Читай также: Полезные свойства лимона

Трудно представить новогодние праздники без мандаринов. Это не просто вкусный фрукт, но и очень полезный.

  • Богаты фолиевой кислотой

Мандарины содержат фолат, который является разновидностью витамина В. Фолат помогает в производстве важных генетических материалов в организме человека, таких как РНК и ДНК, кроме того, он помогает в правильном функционировании эритроцитов и железа в организме.

Чем полезны мандарины
Чем полезны мандарины
depositphotos.com

  • Укрепляют кости

Мандарины содержат важные минералы, такие как калий, кальций и магний, а также фосфор, цинк, медь и марганец.  Употребление этих цитрусовых помогает предотвратить ослабление кости и переломы. Минералы, содержащиеся в мандаринах, играют важную роль в поддержании здоровья костей.

  • Богаты флавоноидами

Мандарины содержат полезное количество флавоноидов, которые являются еще одним важным антиоксидантом во фруктах, который способствует правильному функционированию иммунной системы и гормонов.

Читай также: Для чего нужны перекусы: ответ диетолога

Не стоит забывать, что флавоноиды - это антиоксидант в мандаринах, который помогает устранить вероятность развития раковых клеток в организме, которые могут привести к размножению опухолей. 

Чем полезны мандарины
Чем полезны мандарины
depositphotos.com

  •  Улучшают пищеварение

Большое количество клетчатки в мандаринах очень полезно для пищеварения.  Мандарины также содержат витамина А, который способствует усвоению питательных веществ из пищи,

  • Способствуют здоровью сердца

Читай также: Что есть, чтобы повысить гемоглобин

Витамин С, присутствующий в мандарине, служит антиоксидантом, который помогает выводить свободные радикалы из крови, улучшая кровообращение. Мандарины могут помочь в предотвращении окисления холестерина ЛПНП и снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за его высокого содержания антиоксидантов.

Ранее мы писали о новых трендах правильного питания. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: мандарины, фрукты, правильное питание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь