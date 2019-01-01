Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье.

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Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему важно учитывать калорийность и пищевую ценность продуктов.



Диетолог отметила, что одним и тем же количеством калорий мы можем наполнить желудок по-разному. Для сравнения: в 50 г масла примерно 400 ккал, как в 300-400 г овощного винегрета. Важно не только получить калории, но и чувство сытости. А оно во многом зависит от объема пищи. В желудке и кишечнике есть специальные рецепторы и вещества пептиды, которые сигнализируют мозг о том, что желудок наполнен и мы наелись.



Необходимо учитывать не только объем, но и содержание полезных веществ вашей порции.

Поэтому абсолютно важно и калорийность, и объем и пищевая ценность пищи.



Почему качество и количество еды имеет значение: ответ диетолога facebook.com/svetlanafus

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