Узнайте, в чем польза лецитина для организма.

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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram регулярно делится полезной информацией касательно правильного питание и какие продукты должны быть в рационе, чтобы похудеть. В этот раз диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, что такое лецитин и почему он необходим организму.

Светлана Фус отметила, что лецитин - это строительный материал клеточных оболочек. Его можно назвать лучшим другом для нашей печени и головного мозга. Лецитином очень богаты яичные желтки.



Почему организму нужен лецитин Depositphotos.com

Есть распространенный миф, что яйца повышают уровень холестерина. Это совершенно не так. Яйца, наоборот, влияют на снижение уровня “плохого“ холестерина, благодаря входящему в их состав лецитину.⠀

лецитин необходим для печени и головного мозга;⠀

положительно влияет на обмен холестерина, поддерживая его в растворимом виде;⠀

способствует выведению токсических веществ;⠀

стимулирует желчеотделение;⠀

важен для профилактики атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы;⠀

нормализует липидный обмен;⠀

стимулирует образование эритроцитов и гемоглобина.⠀

Суточная потребность человека в лецитине составляет 4-5 г. Кстати с одним яйцом можно получить порядка 2 г лецитина, который содержится в его желтке.



Почему организму нужен лецитин Depositphotos.com

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Кроме яиц есть и другие источники лецитина: печень, мясо кролика, сельдь жирная, нерафинированные растительные масла, молочные продукты, соя, горох, гречневая и овсяная крупа, зеленый горошек и другие.

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Следите за тем, чтобы продукты содержащие лецитин регулярно присутствовали в вашем рационе и будьте здоровы!

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