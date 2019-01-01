Почему организму нужен лецитин
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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram регулярно делится полезной информацией касательно правильного питание и какие продукты должны быть в рационе, чтобы похудеть. В этот раз диетолог проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, что такое лецитин и почему он необходим организму.
Светлана Фус отметила, что лецитин - это строительный материал клеточных оболочек. Его можно назвать лучшим другом для нашей печени и головного мозга. Лецитином очень богаты яичные желтки.
Есть распространенный миф, что яйца повышают уровень холестерина. Это совершенно не так. Яйца, наоборот, влияют на снижение уровня “плохого“ холестерина, благодаря входящему в их состав лецитину.⠀
- лецитин необходим для печени и головного мозга;⠀
- положительно влияет на обмен холестерина, поддерживая его в растворимом виде;⠀
- способствует выведению токсических веществ;⠀
- стимулирует желчеотделение;⠀
- важен для профилактики атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы;⠀
- нормализует липидный обмен;⠀
- стимулирует образование эритроцитов и гемоглобина.⠀
Суточная потребность человека в лецитине составляет 4-5 г. Кстати с одним яйцом можно получить порядка 2 г лецитина, который содержится в его желтке.
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Кроме яиц есть и другие источники лецитина: печень, мясо кролика, сельдь жирная, нерафинированные растительные масла, молочные продукты, соя, горох, гречневая и овсяная крупа, зеленый горошек и другие.
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Следите за тем, чтобы продукты содержащие лецитин регулярно присутствовали в вашем рационе и будьте здоровы!
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