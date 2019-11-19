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Почему дрожат руки

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Дрожь в руках — это достаточно распространенная проблема.
Почему дрожат руки
Почему дрожат руки
Depositphotos.com

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Дрожание рук довольно распространенное явление. Причин, почему так происходит может быть масса. От простого волнения до серьезного заболевания.  

  • Чувство тревоги

Когда человек испытывает беспокойство, стресс или страх, нервная система активируется . Многие стимулирующие гормоны,  например, адреналин, которые вызывают сокращение всех мышц, попадают в кровоток, чтобы подготовить их к любой реакции. Это сокращение могут выражаться как судороги или дрожание рук.

Чтобы уменьшить тремор и другие последующие реакции тревоги, необходимо успокоиться,  сделав глубокий вдох, медитацию.  Если это невозможно, необходима обратиться к врачу. Может быть назначено лечение анксиолитиками, такими как клоназепам, или фитотерапией на основе валерианы или ромашки.

В случае хронической тревоги рекомендуется психотерапевтическая поддержка.

Почему дрожат руки
Почему дрожат руки
Depositphotos.com

  • Снижение уровня сахара в крови

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Снижение сахара бывает как у здоровых, так и у людей с диабетом.  У здоровых людей это может произойти, когда вы проводите много времени без еды или, например, после употребления большого количества алкоголя. Кроме того, тремор вследствие гипогликемии может сопровождаться ощущением слабости, помутнения зрения и судорогами.

  • Чрезмерное потребление энергетических напитков

Потребление стимуляторов, таких как кофеин, присутствующий в чае и кофе, или энергетических напитков, которые содержат таурин, глюкуронолактон или теобромин, также активируют нервную систему и стимулируют организм.  Они имитируют действие адреналина и вызывают различные реакции, такие как тремор ,

  • Применение антидепрессантов и других лекарств

Некоторые лекарства могут провоцировать дрожание рук несколькими различными способами. Наиболее распространенным из которых является стимуляция нервной системы, например, при приеме антидепрессантов, противосудорожных препаратов или бронхолитических средств при астме.

Почему дрожат руки
Почему дрожат руки
Depositphotos.com

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Когда тремор не вызван какой-либо из вышеперечисленных ситуаций, или когда становится регулярным , это может быть признаком неврологического заболевания.  Чтобы определить причину следует обратиться к врачу. Среди заболеваний, одним из симптомов которых является тремор рук, можно выделить следующие:

  • Сахарный диабет 
  • Тиреотоксикоз 
  • Заболевания надпочечников;
  • Отравления токсическими веществами: солями тяжелых металлов, угарным газом, парами ртути;
  • Болезнь Паркинсона
  • Шейный остеохондроз;
  • Гипертоническая болезнь.

Не стоит забывать, что дрожь в руках может иметь наследственное происхождение. В таком случае страдают, как правило, все члены семьи, а первые признаки тремора появляются в пожилом возрасте.

Ранее мы писали, какие родинки нельзя игнорировать.

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Теги: дрожат руки, причины, тремор
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