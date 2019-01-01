Узнайте, что плохого в увлечении здоровым питанием?

Читай также: Изжога и кислотный рефлюкс: что есть?

О том, что организму нужны в белки, жиры, углеводы, витамины и минералы знают все. И благодаря сбалансированному питанию организм получает все необходимое. Но диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram напомнила, что важно знать и меру и не увлекаться правильным питанием.



Диетолог отметила, что здоровое питание - это очень хорошо, но только, когда это “здорово” во всех смыслах данного слова. Есть такое понятие, как “орторексия“? Стивен Брэтмен скрестил уже известный термин “анорексия“ (с греческого – “отсутствие тяги к еде“) с греческой приставкой “optho“, т. е. “норма“ и впервые описал орторексию как скрытая и неочевидная, но от этого не менее серьезная проблема!



Диетолог рассказала почему не стоит увлекаться правильным питанием pinterest.com

Это расстройство пищевого поведения, когда здоровое питание становится для человека настолько важным, что погоня за “безглютеновым хлебом и кофе без кофеина“ из увлечения перерастает в психологическое нарушение. Так называемая “идея-фикс“! А это уже не про здоровье.Вкус, запах еды больше не имеет никакого смысла.

Читай также: Продукты, которые помогут бороться с целлюлитом

Все пищевые продукты выбираются исключительно по критерию “полезности” и малейшее нарушение вызывает чувство вины, тревожность, а впоследствии, человек начинает себя “наказывать“, сокращая, или вовсе убирая, приемы пищи. Здоровое питание не должно превращаться в сверхточные вычисления того, что можно есть, а что нельзя.

Одержимость здоровым питанием, необоснованный отказ от разнообразных продуктов приводит к развитию дефицита витаминов и микроэлементов. Так что, в погоне за здоровьем нужно бежать в правильном направлении!



Ранее мы писали, почему организму нужен лецетин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.