Диетолог рассказала, почему не стоит увлекаться правильным питанием
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О том, что организму нужны в белки, жиры, углеводы, витамины и минералы знают все. И благодаря сбалансированному питанию организм получает все необходимое. Но диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram напомнила, что важно знать и меру и не увлекаться правильным питанием.
Диетолог отметила, что здоровое питание - это очень хорошо, но только, когда это “здорово” во всех смыслах данного слова. Есть такое понятие, как “орторексия“? Стивен Брэтмен скрестил уже известный термин “анорексия“ (с греческого – “отсутствие тяги к еде“) с греческой приставкой “optho“, т. е. “норма“ и впервые описал орторексию как скрытая и неочевидная, но от этого не менее серьезная проблема!
Это расстройство пищевого поведения, когда здоровое питание становится для человека настолько важным, что погоня за “безглютеновым хлебом и кофе без кофеина“ из увлечения перерастает в психологическое нарушение. Так называемая “идея-фикс“! А это уже не про здоровье.
Вкус, запах еды больше не имеет никакого смысла.
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Все пищевые продукты выбираются исключительно по критерию “полезности” и малейшее нарушение вызывает чувство вины, тревожность, а впоследствии, человек начинает себя “наказывать“, сокращая, или вовсе убирая, приемы пищи. Здоровое питание не должно превращаться в сверхточные вычисления того, что можно есть, а что нельзя.
Одержимость здоровым питанием, необоснованный отказ от разнообразных продуктов приводит к развитию дефицита витаминов и микроэлементов. Так что, в погоне за здоровьем нужно бежать в правильном направлении!
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