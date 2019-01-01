Для своевременного обнаружения заболевания необходимо присматриваться к любым изменениям, которые происходят с родинками.

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Когда симптомы меланомы распознаются на ранней стадии и рак диагностируется своевременно, у пациента гораздо больше шансов на излечение. Даже малейшие симптомы меланомы никогда не следует игнорировать. Для человека естественно бояться посещения врача. Однако, чем раньше предприняты действия, тем выше шансы на выздоровление. Ivona расскажет, какие родинки нельзя игнорировать.



Вы можете использовать правило“ABCD”+”E , которое поможем вам быстро обнаружить изменения размера родинки и своевременно сообщить о них врачу. Ваша задача - тщательно исследовать вашу кожу и следить за развитием различных наростов на ней. Легко заметить новую родинку, особенно если она больше 6 мм. Нужно всегда быть бдительными.

Правило “ABCD”+”E”:

А(asymmetry)- ассиметрия- одна половины образования не похожа на другую.

ассиметрия- одна половины образования не похожа на другую. В(border) - неровные границы- форма образования причудливая, и напоминает очертания страны на контурной карте.

- неровные границы- форма образования причудливая, и напоминает очертания страны на контурной карте. С(color)- неравномерная окраска-образования имеют разное окрашивание, и наличие от 2-6 цветов на нем.

неравномерная окраска-образования имеют разное окрашивание, и наличие от 2-6 цветов на нем. D(diameter) - крупный размер- обычно меланома больше остальных родинок, и превышает 6мм.

- крупный размер- обычно меланома больше остальных родинок, и превышает 6мм. +

Е(evolving) - наличие изменений в образовании- увеличение объёма, диаметра, формы, изменение окрашивания, наличие ощущений(зуд).

Какие родинки нельзя игнорировать pinterest.com

Образования, которые соответствуют 4 критериям правила ABCD должны быть осмотрены врачом(дерматологом/дерматоонкологом).

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Образования(родинки) нужно смотреть все, а не только возвышающиеся над уровнем кожи, а также в области подошв стоп, в межпальцевых промежутках, ногтевые пластины, и даже половые органы.



Частая локализация :

У женщин: область голеней, бедер.

У мужчин: область туловища(спины, груди, живота.

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