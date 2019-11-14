Процент жира в организме - важный показатель.

Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле facebook.com/anitasporty

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Украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей странички часто делится полезной информацией, как обрести фигуру мечты. В этот раз ведущая проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, сколько должно быть жира в теле.



Как узнать процент жира , основные способы:

Подводное взвешивание( скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным так как требует спец оборудования)

Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.

Биоэлектрическое сопротивление( ну или проще- весы, что показывают жир) - сильно зависит от воды, температуры кожи.

Для женщин:

10% - жизненно необходимый жир. ( тут уже нарушения месячного цикла, что очень важный сигнал)

12-22% - спортсмены.

18-25% - оптимальная физ форма( внешний вид).

18-33% - оптимальное состояние здоровья.

33% - ожирение.

Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле facebook.com/anitasporty

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