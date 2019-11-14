Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле

Комментариев: 1
Процент жира в организме - важный показатель.
Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле
Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле
facebook.com/anitasporty

Читай также: Анита Луценко поделилась эффективным упражнением на пресс

Украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей странички  часто делится полезной информацией, как обрести фигуру мечты. В этот раз ведущая проекта “Зважені та щасливі“ рассказала, сколько должно быть жира в теле. 

Как узнать процент жира , основные способы:

  • Подводное взвешивание( скорее всего вы этого никогда не сделаете, но это считается самым надежным расчетом и самым сложным так как требует спец оборудования)
  • Калиперометрия. Измерение толщины кожных складок калипером. Может проделать ваш тренер.
  • Биоэлектрическое сопротивление( ну или проще- весы, что показывают жир) - сильно зависит от воды, температуры кожи.

Для женщин:

  • 10% - жизненно необходимый жир. ( тут уже нарушения месячного цикла, что очень важный сигнал)
  • 12-22% - спортсмены.
  • 18-25% - оптимальная физ форма( внешний вид).
  • 18-33% - оптимальное состояние здоровья.
  • 33% - ожирение.

Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле
Анита Луценко рассказала, сколько должно быть жира в теле
facebook.com/anitasporty

Ранее мы писали, почему некоторым ложно похудеть. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, советы Аниты Луценко, вес
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.11.2019, 13:58
Оценка:  0
гость
Но цифры в тексте статьи и на картинке почему-то расходятся .
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь