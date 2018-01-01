Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Анита Луценко рассказала, почему некоторым сложно похудеть

Комментариев: 0
Совет от Аниты Луценко: что нельзя делать, если хотите похудеть.
Анита Луценко поделилась сложностями при похудении (фото)
Анита Луценко поделилась сложностями при похудении (фото)
instagram.com/anitasporty

Анита Луценко, звездный тренер, много раз обращалась кдевушкам и женщинам, которые хотят похудеть. И слышала в ответ, что им не удается это сделать.

На что Анита Луценко нашла ответ. Она поделилась секретами, которые помогут сбросить лишние килограммы.

Читайте также: Певица My Ree рассказала о своем счастье

Об этом Анила Луценко написала на своей странице в Instagram. Так же в посте отметила, почему девушки не могут похудеть:

Почему, я думаю, тебе может не нравится твоя фигура? Потому что вчера и позавчера ты: 1) поела до того, как переварилась предыдущая еда. Перерыв должен быть 3 часа между вбросами; 2) обед не был самым плотным приемом пищи за день, и поэтому ты объелась вечером; 3) ты любишь ледяные напитки, ела несвежую или содержащую искусственные добавки еду, ела расфасованные продукты; 4) кушала без полного внимания на еду (во время просмотра телевизора, чтения или листания ленты); 5) ела в состоянии эмоциональной подавленности, в расстроенных чувствах; 6) ты проигнорировала даже легкую нагрузочку.

Анита Луценко фото
Анита Луценко фото
instagram.com/anitasporty

Сейчас столько знаменитых девушек рассказывают и делятся секретами, как похудеть и хорошо выглядеть. Нужно лишь желание работать над собой.

Напомним, что звездный психолог Наталия Холоденко призналась, сколько получает за консультацию. Наталия Холоденко рассказала, повысилась ли стоимость ее консультации после участия в проекте "Танці з зірками". Подробности по ссылке.

Поделись:
Теги: Анита Луценко, Анита Луценко советы, пост, фото, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь