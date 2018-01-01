Анита Луценко рассказала, почему некоторым сложно похудеть

Совет от Аниты Луценко: что нельзя делать, если хотите похудеть.

Анита Луценко, звездный тренер, много раз обращалась кдевушкам и женщинам, которые хотят похудеть. И слышала в ответ, что им не удается это сделать.

На что Анита Луценко нашла ответ. Она поделилась секретами, которые помогут сбросить лишние килограммы.

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Об этом Анила Луценко написала на своей странице в Instagram. Так же в посте отметила, почему девушки не могут похудеть:

Почему, я думаю, тебе может не нравится твоя фигура? Потому что вчера и позавчера ты: 1) поела до того, как переварилась предыдущая еда. Перерыв должен быть 3 часа между вбросами; 2) обед не был самым плотным приемом пищи за день, и поэтому ты объелась вечером; 3) ты любишь ледяные напитки, ела несвежую или содержащую искусственные добавки еду, ела расфасованные продукты; 4) кушала без полного внимания на еду (во время просмотра телевизора, чтения или листания ленты); 5) ела в состоянии эмоциональной подавленности, в расстроенных чувствах; 6) ты проигнорировала даже легкую нагрузочку.

Анита Луценко фото instagram.com/anitasporty

Сейчас столько знаменитых девушек рассказывают и делятся секретами, как похудеть и хорошо выглядеть. Нужно лишь желание работать над собой.

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