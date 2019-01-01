Кальций является одним из важнейших минеральных веществ для человека.

Читай также: Почему организму нужен витамин Е

Все мы знаем, насколько важны витамины и макроэлементы для нашего здоровья. В особенности врачи выделяют кальций, как незаменимый элемент для обеспечения правильной жизнедеятельности женского организма. Существует очень много мифов о кальции, но вот верить им или нет?

Дефицит кальция отражается только на здоровье костей

Недостаточное потребление кальция связано с различными хроническими проблемами со здоровьем. В дополнение к остеопорозу, возникает гипертония, преклампсия, сердечные приступы и ишемическая болезнь сердца; а также диабет, ожирение и рак толстой кишки.



Популярные мифы о кальции: что следует знать depositphotos.com

Только у пожилых женщин развивается остеопороз.

Остеопороз чаще всего встречается у женщин старше 65 лет. Однако остеопороз встречается у мужчин и у более молодых женщин. Например, женщины, у которых рано началась менопауза подвержены риску . Те, кто принимают лекарства, такие как долгосрочные стероиды, определенные препараты для разжижения крови, препараты от судорог или препараты для лечения кислотного рефлюкса также находятся в зоне риска.

Если вы не переносите лактозу, вы можете получать кальций только из добавок.

Читай также: В каких продуктах содержится витамин А

Непереносимость лактозы, при которой природный сахар в молочных продуктах вызывает боль в животе, газы и вздутие живота, является распространенным явлением. Но не все молочные продукты запрещены. Например, в йогурте с живыми культурами содержится очень мало лактозы. У выдержанных сыров мало или совсем нет лактозы. Например, миндаль, бобовые, инжир, креветки, белокачаная капуста являются источником кальция.



Популярные мифы о кальции: что следует знать depositphotos.com

Потребность в кальции увеличивается во время беременности

Во время беременности достаточное количество кальция может избежать риска гипертонии, преэклампсии, преждевременных родов.

Прием добавок кальция обеспечит крепкие кости

Читай также: Чем полезен гранат

Кальций, безусловно, необходим для здоровья костей, но сам по себе он не гарантирует, что кости будут оставаться крепкими на протяжении всей жизни. Анализ, проведенный Британским медицинским журналом и 59 исследований, в которых участвовало более 13 000 человек старше 50 лет, показал, что достаточное количество кальция из пищи или добавок повышает минеральную плотность костей до 1,8% . Но этого недостаточно для предотвращения переломов. Чтобы кости были крепкие необходимо сбалансированное питание и физические упражнения.

Ранее мы писали, что есть на завтрак.