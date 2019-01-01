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Популярные мифы о кальции: что следует знать

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Кальций является одним из важнейших минеральных веществ для человека.
Популярные мифы о кальции: что следует знать
Популярные мифы о кальции: что следует знать
depositphotos.com

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Все мы знаем, насколько важны витамины и макроэлементы для нашего здоровья. В особенности врачи выделяют кальций, как незаменимый элемент для обеспечения правильной жизнедеятельности женского организма. Существует очень много мифов о кальции, но вот верить им или нет?

  • Дефицит кальция отражается только на здоровье костей

Недостаточное потребление кальция связано с различными хроническими проблемами со здоровьем. В дополнение к остеопорозу, возникает гипертония, преклампсия, сердечные приступы и ишемическая болезнь сердца; а также диабет, ожирение и рак толстой кишки.

Популярные мифы о кальции: что следует знать
Популярные мифы о кальции: что следует знать
depositphotos.com

  • Только у пожилых женщин развивается остеопороз.

Остеопороз чаще всего встречается у женщин старше 65 лет. Однако остеопороз встречается у мужчин и у более молодых женщин. Например, женщины,  у которых рано началась менопауза подвержены риску . Те, кто принимают лекарства, такие как долгосрочные стероиды, определенные препараты для разжижения крови, препараты от судорог или препараты для лечения кислотного рефлюкса также находятся в зоне риска. 

  • Если вы не переносите лактозу, вы можете получать кальций только из добавок.

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Непереносимость лактозы, при которой природный сахар в молочных продуктах вызывает боль в животе, газы и вздутие живота, является распространенным явлением. Но не все молочные продукты запрещены. Например, в йогурте с живыми культурами содержится очень мало лактозы.  У выдержанных сыров мало или совсем нет лактозы.  Например, миндаль, бобовые, инжир, креветки, белокачаная капуста являются источником кальция.

Популярные мифы о кальции: что следует знать
Популярные мифы о кальции: что следует знать
depositphotos.com

  • Потребность в кальции увеличивается во время беременности

Во время беременности достаточное количество кальция может избежать риска гипертонии, преэклампсии, преждевременных родов.

  • Прием добавок кальция обеспечит крепкие кости

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Кальций, безусловно, необходим для здоровья костей, но сам по себе он не гарантирует, что кости будут оставаться крепкими на протяжении всей жизни. Анализ, проведенный Британским медицинским журналом и 59 исследований, в которых участвовало более 13 000 человек старше 50 лет, показал, что достаточное количество кальция из пищи или добавок повышает минеральную плотность костей до 1,8% . Но этого  недостаточно для предотвращения переломов.  Чтобы кости были крепкие необходимо  сбалансированное питание и физические упражнения.

Ранее мы писали, что есть на завтрак. 

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Теги: кальций, здоровье костей
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