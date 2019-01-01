Чтобы обеспечить правильный обмен веществ, необходимо не забывать о завтраке.

Что есть на завтрак: советы диетолога pinterest

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Украинский диетолог, автор книги “Їж, пий, худни“ Наталия Самойленко на своей страничке в Instagram рассказала, какие продукты лучше всего подходят для завтрака.

Диетолог отметила, что завтрак - это наш метаболический вектор. Он задаёт ритм метаболизму на весь день. Это также так называемый трамплин для инсулина. От того, какие продукты мы выбираем для первого приема пищи, зависит скорость обменных процессов и уровень инсулина в течение дня. Именно по этой причине завтрак не должен быть сладким. Сладости запускают выработку большого количества инсулина. Далее уже не мы управляем собой - мы становимся заложниками инсулина, тянуть на сладкое вас будет в течение всего дня.



Что есть на завтрак: советы диетолога pinterest

Цельнозерновые крупы

Для здорового человека лучшим выбором на завтрак будут сложные углеводы:⠀

Например: гречка, киноа, пшено, амарант, дикий рис.

Утренняя каша надолго сохранит чувство сытости, не создаст дополнительной нагрузки на пищеварительный тракт, снабдит организм питательными веществами и необходимой энергией.⠀

Овощи

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Термически обработанные или сырые овощи должны присутствовать в каждом приеме еды и занимать 50% от общего обьема еды за сутки.⠀



Что есть на завтрак: советы диетолога pinterest

Льняное семя

Здоровому человеку в компанию к овощам мы обязательно рекомендуем полезные жиры: семена льна, кунжута, чиа. Мало кто знает, но семена льна по своим полезным свойствам ничем не уступают экзотическим семенам чиа. Лён содержит Омега-3, белок, клетчатку, железо, калий, магний и фосфор. Как бонус, он нормализует работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.⠀⠀

Яйца

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Это самая настоящая протеиновая бомба! Яичный протеин считается эталонным. Простое варенное яйцо будет намного полезнее для организма, но возможны такие варианты, как: омлет, яйцо пашот.⠀

Белые сыры.

К примеру: домашний сыр, адыгейский, сулугуни, моцарелла, фета, брынза.

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