Диетолог объяснила, как еда влияет на состояние ЖКТ
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О том, что нужно правильно питаться сказано и написано много. Но не все придают значение этой рекомендации. Кто-то считает, что правильное питание - дорого, а кто-то не видит в этом смысла, ведь со здоровьем проблем нет. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как пища влияет на состояние желудочно-кишечного тракта.
Диетолог отметила, что все продукты, которые мы едим действуют либо отрицательно, либо положительно. Фус остановилась на их негативном воздействии.
- Большое количество простых углеводов в ежедневной пищи способствует развитию патогенной микрофлоры, вызывающей такое неприятное явление, как метеоризм.
- Брак клетчатки в рационе ухудшает перистальтику кишечника и приводит к запорам.
- Недостаток витаминов группы В опасен общими расстройствами: при малом количестве витамина В3 нарушается синтез желудочного сока, из-за недостатка В1 пропадает аппетит, а если не хватает В9 возникают расстройства кишечника.
- При выраженном дефицити калия снижается тонус кишечника, развивается метеоризм и спастические боли в кишечнике.
- Острая и жирная пища является сильным возбудителем желчной секреции и может вызвать расстройства пищеварения до резких болей и рвоты.
Зная факторы негативного влияния пищи на ЖКТ, можно их избежать.
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