Узнайте, почему диетолог рекомендует следить за своим рационом.

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О том, что нужно правильно питаться сказано и написано много. Но не все придают значение этой рекомендации. Кто-то считает, что правильное питание - дорого, а кто-то не видит в этом смысла, ведь со здоровьем проблем нет. Диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, как пища влияет на состояние желудочно-кишечного тракта.

Диетолог отметила, что все продукты, которые мы едим действуют либо отрицательно, либо положительно. Фус остановилась на их негативном воздействии.



Диетолог объяснила, как еда влияет на состояние ЖКТ pinterest

Большое количество простых углеводов в ежедневной пищи способствует развитию патогенной микрофлоры, вызывающей такое неприятное явление, как метеоризм.

Брак клетчатки в рационе ухудшает перистальтику кишечника и приводит к запорам.

Недостаток витаминов группы В опасен общими расстройствами: при малом количестве витамина В3 нарушается синтез желудочного сока, из-за недостатка В1 пропадает аппетит, а если не хватает В9 возникают расстройства кишечника.

При выраженном дефицити калия снижается тонус кишечника, развивается метеоризм и спастические боли в кишечнике.

Острая и жирная пища является сильным возбудителем желчной секреции и может вызвать расстройства пищеварения до резких болей и рвоты.

Зная факторы негативного влияния пищи на ЖКТ, можно их избежать.



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