В МОЗ ответили на популярные вопросы о психическом здоровье.

Читай также: Почему возникает целлюлит и как с ним бороться: рекомендации МОЗ

В рамках формата МОЗ Украины “Спроси у доктора“ на вопросы пациентов о психическом здоровье отвечал Сергей Шум - врач-психиатр, директор Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения. Эксперт ответил на вопросы что такое депрессия, эмоциональное выгорание и как бороться с детскими фобиями.

Почему не стыдно обращаться к психологу, психотерапевту или психиатру?

Психические расстройства до сих пор часто непонятные для общества. Людей, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, всегда пытались отделить от общества. Человек может понимать, что у него есть определенные проблемы с психическим здоровьем, а также уже готов обратиться к врачу, но имеет страх, что подумает общество. Врачи должны давать людям информацию, что психические расстройства - это такие же расстройства как язвенная болезнь или пневмония, и за помощью надо обращаться тогда, когда эта потребность возникает.

Как родственники могут помочь человеку, который имеет психическое расстройство и проходит лечение?

Первое, что нужно помнить: ваш родственник - это ваш родной человек, который просто имеет определенное расстройство. Семья должна помогать вернуться человеку в обществе, а если это невозможно - заботиться, чтобы человек не подвергся жестокому обращению из-за своего психического состояния.



Что нужно знать о психическом здоровье: ответы психиатра pinterest.com

В какие службы обращаться, если человек с психическими расстройствами опасен для окружающих и отказывается от госпитализации?

Читай также: Что нужно знать о меланоме: рекомендации МОЗ

Если человек агрессивен и уже нападает на других людей, то тогда необходимо вызвать полицию и экстренную помощь для госпитализации. Пациента отвезут в психиатрическую больницу, где врачи его осмотрят и примут решение: требует этот человек принудительного лечения или нет. Если пациент таки нуждается в лечении, то уже психиатрическая больница обращается в суд для назначения принудительного лечения. Пока решения суда нет, человек получает медикаментозное лечение по решению коллегии врачей-психиатров.

Что такое депрессия и как с ней бороться?

Депрессия и тревога - самые распространенные состояния в психотерапии. Депрессия может быть нормальной реакцией на определенные жизненные обстоятельства. Первые проявления депрессии: чувство никчемности, потеря или набор веса за короткий промежуток времени. При первых признаках уже можно обращаться к семейному врачу. Нельзя допускать состояния, когда глубокая депрессия может привести к суициду. Такое случается, когда человек вовремя не обратилась за помощью. Также депрессия может быть проявлением ряда психических болезней. Для того, чтобы четко установить, что это за психическое расстройство, необходимо обратиться к специалисту. Не нужно самостоятельно решать эту проблему и принимать психоактивные вещества.



Что нужно знать о психическом здоровье: ответы психиатра pinterest.com

Чем депрессия отличается от эмоционального выгорания?

Эмоциональное выгорание и депрессия - это разные состояния. Эмоциональное выгорание может привести к депрессии. Эмоциональное выгорание - это проблема, связанная с работой человека, когда он не может выполнять рабочие задания, или старается избегать работы вообще. Причины могут быть разные: психологическое насилие на работе, несоответствующая оплата труда или когда человек не видит развития в том деле, которым занимается. Эти и другие причины связаны с выполнением своих профессиональных обязанностей на работе.

Как предупредить фобии у детей?

Читай также: Почему важно знать уровень холестерина: рекомендации МОЗ

В определенные периоды времени ребенок нуждается в большем внимании родителей. Если ребенок говорит, что боится темноты или имеет другие страхи, не надо преуменьшать его ощущения. Родители должны быть теми людьми, к которыми ребенок может обратиться за помощью. Первое, что нужно сделать родителям - это подумать, почему возникла такая ситуация. Для разрешения ситуации можно обратиться к детскому психологу, который четко знает, что делать в таких случаях.

Психологическое насилие в семье: как распознать и что делать?

В Украине существует система противодействия насилию в семье. Насилие в семье может быть физическим, психологическим, сексуальным или финансовым. Насилие отражается на психическом здоровье людей. Первыми на такие случаи должна реагировать врач первичного звена - семейный врач, терапевт или педиатр.

Ранее мы писали, как правильно лечить акне.