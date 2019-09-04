Как правильно лечить акне: советы Уляны Супрун

Узнайте, что нужно делать.

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Уляна Супрун продолжает давать советы, как следить за своим здоровьем. В этот раз бывшая и.о министра здравоохранения Уляна Супрун на своей страничке в Facebook, как бороться с акне.

Супрун подчеркнула, что не нужно “прижигать спиртом“ проблемные участки кожи, выдавливать, а тем более по народным методам начинать для борьбы с акне активную половую жизнь без презерватива.

Акне - это сальная железа, в которой что-то пошло не так. Оно может выглядеть по-разному. Но все сальные железы чувствительны к действию половых гормонов. Поэтому с началом полового созревания, а также во второй фазе менструального цикла появляются комедоны.

Часто акне сопровождает синдром поликистозных яичников и повышение уровня андрогенов. Появление в комедонах бактерии Propionibacterium вызывает воспаление и распространение инфекции.

Также бывают угреподобные высыпания, но источником воспаления служит не сальная железа: это розацеа, эритема, покраснение, фолликулит, стероидные высыпания. Вызвать их могут также противогрибковые препараты, некоторые антидепрессанты, хлор, бром-, йодсодержащие соединения, а также механическое повреждение.



Поэтому важно обратиться к специалисту, чтобы понять акне это или угреподобные высыпания. Дерматологу следует принести на прием предыдущие назначения лекарств, которые вы принимаете, и подробно собрать анамнез.

Относительно диет при акне, то экс-чиновница уточнила, что меньшее количество углеводов и отказ от конфет хорошо повлияют на состояние кожи и индекс массы тела.

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А вот шоколад связывают с акне не из-за молока или сахара, а именно из-за его полифенолов. В целом, полифенолы какао защищают кожу от повреждения свободными радикалами и фотостарения, но у чувствительных людей они могут ухудшать течение акне, способствуя воспалению. То есть без шоколада акне были бы, но в более легкой степени“, - написала Супрун.

Как лечить акне:

убирайте волосы с лица — там живут бактерии;

пользуйтесь ежедневными средствами для ухода с бензоил пероксидом, салициловой кислотой и ретиноидами. Они предотвращают закрытие пор и образованию значительного количества сального секрета;

наносите средства для лечения акне на всю кожу, а не только на них;

если вы начали лечение, не сдавайтесь. Первых результатов, возможно, придется ждать четыре недели, а сам курс будет длиться еще дольше. А вот покупать каждую неделю какой-то новое замечательное средство и разочарованно покидать лечение не стоит;

не чешите и не царапайте лицо. Лучше не станет. Удалять акне должен специалист при стерильных условиях;

выбирайте некомедогенную косметику, она не делает кожу жирной и не вызывает акне;

замазывать тональным кремом не нужно. Он лишь способствует образованию новых комедонов.

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