От него страдает 90 процентов женщин и 10 процентов мужчин.

Почему возникает целлюлит и как с ним бороться: рекомендации МОЗ depositphotos.com

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Целлюлит появляется независимо от возраста - чаще у женщин, реже у мужчин. В то же время он достаточно сильно влияет на восприятие своего тела и самооценку. В МОЗ рассказали, что стоит знать о целлюлите, почему он возникает и как с ним бороться.

3 факта о целлюлите:

Большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры следует делать постоянно.

Целлюлит - это не болезнь и не порок, а достаточно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление. В то же время он бывает разным по градации, поэтому “запускать“ и полностью его игнорировать не стоит.

Термин “целлюлит“ изначально использовали для обозначения воспаления соединительной ткани в коже. Другим и более корректным названием является гиноидная липодистрофия, то есть изменение жировой ткани.

Почему возникает целлюлит:



Целлюлитом сейчас называют видимые проявления жировой ткани, когда кожа с виду напоминает цедру апельсина. Он появляется, потому что каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани великоват.

У мужчин соединительная ткань в коже напоминает сетку, а у женщин полоски. Сетка лучше выдерживает давление жировой ткани. Также с возрастом в коже образуется меньше коллагена - молекул, обеспечивающих упругость и эластичность кожи. Поэтому полоски начинают держать жировую ткань еще хуже.

В нашем теле жировые клетки по-разному запасают и отдают жир. На бедрах и ногах преобладают альфа-адренало рецепторы. Когда на них действует адреналин, они откладывают жир. Зато на лице и в жировых тканях молочных желез преобладают бета-рецепторы. Именно поэтому в этих местах большинство женщин теряют жир в первую очередь.

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Еще одной причиной целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, то есть недостаток крово- и лимфопостачання. Показано, что увеличение веса вызывает в жировой ткани недостаток кислорода.



Почему возникает целлюлит и как с ним бороться: рекомендации МОЗ depositphotos.com

По мере прогрессирования целлюлита, меняется состояние соединительной ткани вокруг жировых клеток - так дольки становятся более заметными или ощутимыми на ощупь.

Так, с одной стороны целлюлит - это вполне физиологично. С другой стороны, если он сопровождается избыточным весом, и является следствием малоподвижного образа жизни, нездорового рациона или неправильно подобранной одежды, то следует принять меры. Не ради “красоты“, а ради здоровья.

Когда мы едим много углеводов, особенно сладостей, и потребляем алкоголь возникает так называемая гиперинсулинемия - состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается. Впоследствии это может привести к диабету 2-го типа. Он также усиливает и проявления целлюлита.

Кроме этого, избыток калорий вызывает образование гормона лептина и снижения уровня гормона адипонектина. Их обоих выделяет жировая ткань. Высокий уровень лептина также вызывает ишемию - в сосудах хуже выделяется закись азота, необходимый для их расширения. Нам знакомы эти эффекты: образование закиси азота и расширение сосудов вызывает таблетка нитроглицерина и известные лекарства для стимуляции эрекции.

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Высокие дозы эстрогенов, выделяемых у женщин во время беременности, например, и поступающих извне в виде гормональной терапии или контрацептивов - также усиливают проявления целлюлита.



Почему возникает целлюлит и как с ним бороться: рекомендации МОЗ depositphotos.com

Как уменьшить проявления целлюлита

Не носите обтягивающую одежду

Чем больше и продолжительнее сжатия, тем хуже циркуляция лимфы и крови, меньше попадает кислорода в жировую ткань и кожу, и меньше образования коллагена.

Делайте силовые упражнения

Приседания и плие помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

Больше двигайтесь

Сидячий образ жизни может спровоцировать развитие варикозное расширение вен и ожирения. Например, можно подниматься по лестнице вместо лифта, и ходить больше пешком. Даже бег в малом темпе будет действовать как лимфодренажный массаж для ног и ягодиц.

Бросьте курить

Курение также увеличивает риски ишемии, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани.



Почему возникает целлюлит и как с ним бороться: рекомендации МОЗ depositphotos.com

Выбирайте кремы с ретиноидами - и для ягодиц, и для лица

Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани. Другим компонентом, может поступать к коже снаружи и действовать, является витамин С. Это кофактор синтеза коллагена и защитник от свободнорадикальных процессов, происходящих в ткани, которой не хватает кислорода (или избыток).

Используйте кофейную гущу для ухода за кожей

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В ней содержится кофеин - одно из веществ, которое входит в состав антицеллюлитных кремов. Кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже, а это также нужно для уменьшения проявлений целлюлита.



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