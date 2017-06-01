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Что нужно знать о вакцинации от гриппа

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Узнайте ответы на популярные вопросы.
Что нужно знать о вакцинации от гриппа
Что нужно знать о вакцинации от гриппа
depositphotos.com

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Тема вакцинации  очень активно обсуждается в украинском пространстве.  Мнения разделяются, кто-то выступает за прививки, а кто-то считает, что они не нужны и могут навредить здоровью. Ivona собрала ответы на самые популярные вопросы о вакцинации.

Что такое грипп?

Грипп - респираторное заболевание, которое вызывается вирусами гриппа A или B. Грипп чаще всего появляется зимой и ранней весной. Вирус гриппа поражает организм, распространяясь через верхние или нижние дыхательные пути.

Что нужно знать о вакцинации от гриппа
Что нужно знать о вакцинации от гриппа
Depositphotos


Действительно ли опасен грипп?

Как сказано в сообщение ВОЗ, грипп может привести к развитию тяжелого состояния и смерти, особенно среди пожилых людей, маленьких детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезнь сердца или хроническая обструктивная болезнь легких. Каждый год около 60 000 человек в возрасте старше 65 лет умирают от гриппа. А поскольку охват вакцинацией во многих странах остается низким, с наступлением каждого зимнего сезона в этих группах повышенного риска, к сожалению, можно ожидать новых смертей от гриппа.

Насколько эффективна вакцина против гриппа?

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ВОЗ обращает внимание. что вакцина против гриппа – лучший из имеющихся в нашем распоряжении инструментов для профилактики гриппа и снижения риска возникновения серьезных осложнений и даже летальных исходов. Эффективность вакцины в разные годы может быть разной – это зависит от видов циркулирующего вируса и их соответствия компонентам вакцины. Кроме того, эффективность зависит от состояния здоровья и возраста вакцинируемого человека, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. В среднем вакцина предотвращает порядка 60% случаев инфицирования у здоровых взрослых людей в возрасте 18–64 лет. Вакцина против гриппа становится эффективной примерно через 14 дней после вакцинации.

Кому необходимо вакцинироваться?

Прежде всего прививки рекомендуется людям, которые входят в группы риска:

  • медработникам;
  • учителям;
  • детям в возрасте до пяти лет
  • беременным;
  • пожилым людям в возрасте от 60 лет
  • пациентам с хроническими заболеваниями
  • всем, кто работает в местах скопления людей.

Что нужно знать о вакцинации от гриппа
Что нужно знать о вакцинации от гриппа
Depositphotos

Когда нужно делать вакцинацию?

Вакцинироваться желательно до начала циркуляции вирусов гриппа (в сентябре-октябре), чтобы образовались иммунитет и достаточное количество защитных антител. Для этого нужно примерно две недели.

Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксировано сезонные вспышки гриппа.

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Вакцинация является самым надежным методом профилактики гриппа и предупреждения тяжелых осложнений болезни. Одна прививка защищает на протяжении всего сезона гриппа от наиболее распространенных и опасных штаммов.

Нужно обратить внимание, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом эпидсезоне в Украине вероятно будут циркулировать:

  • вирус A / Brisbane / 02/2018 (H1N1),
  • вирус A (H3N2),
  • вирус, похожий на B / Colorado / 06/2017,
  • вирус, похожий на B / Phuket / 3073/2013.

Какие могут быть противопоказания?

Противопоказания к вакцинации:

  • гиперчувствительность к любой составляющей вакцины, а также к компонентам куриного мяса или куриного яйца (вакцину получают путем выращивания вирусов гриппа в курином яйце)
  • пациенты с лихорадкой или недостаточным весом тела
  • пациенты с острым, серьезным или активным заболеванием сердца, сосудов, почек или печени
  • пациенты с острым респираторным заболеванием или другими активными инфекционными заболеваниями
  • пациенты в период выздоровления;
  • пациенты, у которых диагностирован иммунодефицитные заболевания.

Ранее мы писали, что нужно знать о вакцинации взрослых.

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Теги: вакцинация, вакцинация взрослых, грипп, МОЗ, ВОЗ
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