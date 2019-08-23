Под запретом оказались антисептики компании "Био-Фарма ЛТД".

В Украине запретили несколько антисептиков Depositphotos

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22 августа Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняло решение запретить несколько серий антисептических средств компании “Био-Фарма ЛТД“.

Под запретом оказались:

“Спирт этиловый 70%“ , раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718,

, раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718, “Спирт этиловый 96%“ , раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах, серий 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718, “Этил“, раствор 96% “ по 100 мл во флаконах, серий ЕТ 010616, ЕТ 010718,

, раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах, серий 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718, “Этил“, раствор 96% “ по 100 мл во флаконах, серий ЕТ 010616, ЕТ 010718, “Спирт этиловый 96%“ , раствор для внешнего применения 96 % по 10 л в канистрах, серии SP10 010616.

Препарат принимается для дезинфекции рук. Причиной запрета назвали письмо от производителя.



В Украине запретили несколько антисептиков dls.gov.ua/

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