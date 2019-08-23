Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Украине запретили несколько антисептиков

Комментариев: 2
Под запретом оказались антисептики компании "Био-Фарма ЛТД".
В Украине запретили несколько антисептиков
В Украине запретили несколько антисептиков
Depositphotos

Читай также: В Украине запретили "мужские" лекарства

22 августа Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками приняло решение запретить  несколько серий антисептических средств компании “Био-Фарма ЛТД“.

Под запретом оказались:

  • “Спирт этиловый 70%“, раствор для наружного применения 70 % по 100 мл во флаконах, серий SE 010616, SP 010718, SP 020718,
  • “Спирт этиловый 96%“, раствор для внешнего применения 96 % по 100 мл во флаконах, серий 010715, SP 020718, SP 010117, SP 010718, “Этил“, раствор 96% “ по 100 мл во флаконах, серий ЕТ 010616, ЕТ 010718,
  •  “Спирт этиловый 96%“, раствор для внешнего применения 96 % по 10 л в канистрах, серии SP10 010616.

Препарат принимается для дезинфекции рук. Причиной запрета назвали письмо от производителя.

В Украине запретили несколько антисептиков
В Украине запретили несколько антисептиков
dls.gov.ua/

Ранее мы писали, какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток. 

Поделись:
Теги: антисептики, лекарства, новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: dls.gov.ua

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Сибирнаш -_-  (аноним)  23.08.2019, 14:14
Оценка:  0
Сибирнаш -_-
над ка(ц)ами давно проводят опыты!!!
очень удачные опыты получаются!!!
дохлый ка(ц)ап - радость всем народам на Земле!!!
крымчанин  (аноним)  23.08.2019, 13:55
Оценка:  -1
крымчанин
над х()хлами надо опыты проводить!!!

дохлый х()хол ----- радость для поляка !!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь