Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток
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Некоторые лекарства могут снизить или уменьшить эффект противозачаточных таблеток, потому что они снижают гормональную концентрацию в кровотоке женщины, увеличивая риск нежелательной беременности.
Антибиотики
Рифампицин и Рифабутин - это антибиотики, которые снижают действие противозачаточных таблеток и используются для борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез и менингит. Эти препараты являются ферментативными индукторами, которые увеличивают скорость метаболизма определенных контрацептивов, тем самым уменьшая количество гормонов в кровотоке.
Другие антибиотики могут уменьшить эффект контрацептивов, потому что они нарушают кишечную флору:
- Азитромицин;
- Ампициллин;
- Нитрофурантоином;
- Амоксициллин;
- Кларитромицин;
- Гризеофульвин;
- Метронидазол;
- Ципрофлоксацин;
- Доксициклин;
- Пенициллин;
- Тетрациклин;
- Цефазолин;
- Левофлоксацин;
- Цефалексин;
- Клиндамицин;
- Дапсон;
- Эритромицин;
- Изониазид;
- Фосфомицин;
- Триметоприм / Сульфаметоксазол.
Другие лекарства
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Лекарства, используемые для устранения судорог, могут также поставить под угрозу эффективность оральных контрацептивов, а именно:
- Фенобарбитал;
- Примидон;
- Топирамат;
- Карбамазепин,
- Фенитоин;
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