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Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток

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Ivona подготовила список лекарств, которые могут снизить эффективность противозачаточных таблеток.
Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток
Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток
Depositphotos

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Некоторые лекарства могут снизить или уменьшить эффект противозачаточных таблеток, потому что они снижают гормональную концентрацию в кровотоке женщины, увеличивая риск нежелательной беременности.

Антибиотики

Рифампицин и Рифабутин - это антибиотики, которые снижают действие противозачаточных таблеток и используются для борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез и менингит. Эти препараты являются ферментативными индукторами, которые увеличивают скорость метаболизма определенных контрацептивов, тем самым уменьшая количество гормонов в кровотоке.

Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток
Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток
pinterest.com

Другие антибиотики могут уменьшить эффект контрацептивов, потому что они нарушают кишечную флору:

  • Азитромицин;
  • Ампициллин;
  • Нитрофурантоином;
  • Амоксициллин;
  • Кларитромицин;
  • Гризеофульвин;
  • Метронидазол;
  • Ципрофлоксацин;
  • Доксициклин;
  • Пенициллин;
  • Тетрациклин;
  • Цефазолин;
  • Левофлоксацин;
  • Цефалексин;
  • Клиндамицин;
  • Дапсон;
  • Эритромицин;
  • Изониазид;
  • Фосфомицин;
  • Триметоприм / Сульфаметоксазол.

Другие лекарства

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Лекарства, используемые для устранения судорог, могут также поставить под угрозу эффективность оральных контрацептивов, а именно:

  • Фенобарбитал;
  • Примидон;
  • Топирамат;
  • Карбамазепин,
  • Фенитоин;

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Теги: противозачаточные таблетки, лекарства
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Источник: ivona.bigmir.net

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