Ivona подготовила список лекарств, которые могут снизить эффективность противозачаточных таблеток.

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Некоторые лекарства могут снизить или уменьшить эффект противозачаточных таблеток, потому что они снижают гормональную концентрацию в кровотоке женщины, увеличивая риск нежелательной беременности.

Антибиотики

Рифампицин и Рифабутин - это антибиотики, которые снижают действие противозачаточных таблеток и используются для борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез и менингит. Эти препараты являются ферментативными индукторами, которые увеличивают скорость метаболизма определенных контрацептивов, тем самым уменьшая количество гормонов в кровотоке.



Какие лекарства снижают эффективность противозачаточных таблеток pinterest.com

Другие антибиотики могут уменьшить эффект контрацептивов, потому что они нарушают кишечную флору:

Азитромицин;

Ампициллин;

Нитрофурантоином;

Амоксициллин;

Кларитромицин;

Гризеофульвин;

Метронидазол;

Ципрофлоксацин;

Доксициклин;

Пенициллин;

Тетрациклин;

Цефазолин;

Левофлоксацин;

Цефалексин;

Клиндамицин;

Дапсон;

Эритромицин;

Изониазид;

Фосфомицин;

Триметоприм / Сульфаметоксазол.

Другие лекарства

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Лекарства, используемые для устранения судорог, могут также поставить под угрозу эффективность оральных контрацептивов, а именно:

Фенобарбитал;

Примидон;

Топирамат;

Карбамазепин,

Фенитоин;

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