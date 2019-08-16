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В Украине запретили "мужские" лекарства

Комментариев: 1
Под запретом оказалась серия лекарств "Тестостерона Пропионат" .
В Украине запретили "мужские" лекарства
В Украине запретили "мужские" лекарства
Depositphotos

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Соответствующее решение подписал глава Гослекслужбы Роман Исаенко в среду, 14 августа.

Данное решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Речь идет о серии 41118 лекарств “Тестостерона Пропионат“, растворе для инъекций 5% в этилолеате по 1 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 блистеру в пачке из картона.

Запрет установили из-за того, что серия лекарств не производилась ПАО “Фармак“ (или АО “Фармак“), Украина.

Запрещена реализация, хранение и применение данного лекарственного препарата.

В Украине запретили
В Украине запретили "мужские" лекарства
dls.gov.ua/

Этот препарат назначается в качестве заместительной терапии при первичном и вторичном гипогонадизме, евнухоидизме; импотенции эндокринного генеза, посткастрационном синдроме, возрастном дефиците андрогенов у мужчин; бесплодии вследствие нарушения сперматогенеза (за исключением Сертоли – клеточного синдрома), олигоспермии; остеопорозе, который вызван недостаточностью андрогенов.

Для женщин лекарства применяют в составе комплексного лечения рака молочной железы у женщин после менопаузы.

Ранее мы писали, как проверить здоровье сердца. 

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Теги: препараты. лекарства, тестостерон
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.08.2019, 13:05
Оценка:  0
гость
Насчет стероидов не знаю, но от ношения кастрюль и скачек импотенция наступает. Это точно. Энергию выплескивают не через здоровый секс, а фекальными шествиями и закидыванием зеленкой неугодных.
Сливной_Бачок    16.08.2019, 12:25
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Шо, теперь как некоторые, астероиды из-под полы будут продавать? Будем кормить зарубежные фармкомпании и фрамбарыг. Ну, и где тут либертарианство, анносированное зелеными шмарклями?
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