Исследователи из ВОЗ утверждают, что около 70 % населения земного шара являются носителями вируса герпеса 1 типа.

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Глава Минздрава Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, что следует знать о герпесе.



Супрун отметила, что “простуда“ на губах не лечится алоэ, льдом, корвалолом или зеленкой, а генитальный герпес - содовыми ванночками. При этом “накачка“ губ гиалуроновой кислотой может спровоцировать обострение герпеса.

Что вызывает герпес?



Герпесвирусов целая семья: герпесвирус человека (ГВЧ) 1 и 2 типа, вирусы ветрянки, Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и вирусы герпеса человека 6, 7 и 8.

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Сейчас речь пойдет о ГВЧ-1 и ГВЧ-2. Вирус 2-го типа вызывает преимущественно генитально-анальные инфекции, а 1-го — оро-лабиальные (ротовой полости, губ, других частей головы). Впрочем оба вируса могут поражать все части тела, то есть во время орального секса “простуда на губах“, может передаться на гениталии партнера/партнерши или наоборот.

Герпесвирус 2 типа передается во время незащищенного секса, а также во время вагинальных родов, если у матери в тот момент есть обострение герпеса.

Герпесвирус 1 типа может передаваться через общую посуду, когда инфекция проявляется активно.

Большинство людей заражаются ГВЧ-1 в возрасте до 5 лет от родителей или других детей.

Во время бритья лица есть риск распространить свой вирус с участка проявления во волосяных фолликулах кожи. Это повлечет за собой так называемый “герпетический сикоз“.

Даже стоматологи, которые работают без перчаток, могут развить инфекцию ногтей и кутикулы после контакта с человеком, у которого гингивостоматит (одно из проявлений герпеса).

Как лечить герпес: советы Уляны Супрун depositphotos.com

Первичный курс терапии обычно длится 8-10 дней или до исчезновения проявлений. При этом прописывают препараты системного действия, а именно — таблетки на основе измененных нуклеотидов.

В случае очень тяжелого течения инфекции возможно внутривенное введение лекарств. Медицинские протоколы не советуют пользоваться лекарствами с местным действием из-за их низкой эффективности.

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Герпес на лице часто начинается с продрома — периода, когда болезнь можно ощутить как покалывание, зуд, боль, но еще нельзя увидеть. Если начать терапию в период продрома, то это может остановить проявление.

Постоянная супрессивная терапия на 70-80% снижает вероятность проявления генитального герпеса у людей, склонных к частым обострениям (6 или более в течение года). Такой подход (постоянная терапия) улучшает качество жизни пациентов значительно эффективнее, чем эпизодическая (раз в год).

Но со временем частота проявлений инфекции уменьшается сама собой, поэтому рано или поздно постоянную терапию можно заменить эпизодической.



Как лечить герпес: советы Уляны Супрун depositphotos.com

Как предотвратить заражение герпесом?

Не целуйтесь, если у партнера/партнерши губы или ротовая полость начали чесаться, покалывать, появились высыпания;

Не пейте вместе с одной чашки или бутылки с человеком, который на губах имеет герпес;

Не пользуйтесь общей гигиенической помадой;

Сделайте с партнером/партнершей анализы на ВИЧ, герпес 1 и 2 типов, онкогенные штаммы папилломавируса человека и сифилис. В случае отсутствия инфекций, достаточно гормональных контрацептивов.

Если у одного из партнеров генитальный герпес, то во время обострений и проявлений, от секса надо воздержаться, даже защищенного. В другое время нужно пользоваться презервативами.

Как лечить герпес: советы Уляны Супрун pinterest.com

Пользоваться солнцезащитными кремами;

Перед поездкой в ​​горы или на море, где высокий индекс УФ, можно пройти превентивный курс противогерпесный препаратами;

Никакие “иммуностимуляторы“ не предотвращают повторное выражение герпетической инфекции;

Нет доказательств эффективности мазей с антигерпетические компонентами;

Если герпес проявляется 1-3 раза в год, то лучше обойтись эпизодической терапией (раз в год или в случае обострения) - иначе есть риск развития устойчивого к терапии штамма вируса;

Люди, чья иммунная система ослаблена противоопухолевой терапией, иммуносупрессией в связи с трансплантацией, или ВИЧ-инфицированным людям следует избегать обострения герпеса медикаментозно и постоянно;

Перед введением филлеров в лицо или проведением дермабразии надо провести короткий курс терапии противогерпесными препаратами, если есть понимание, что существует риск проявления герпеса.

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