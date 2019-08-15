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Как проверить, здорово ли сердце

Комментариев: 1
Узнайте, что нужно делать.
Как проверить, здорово ли сердце
Как проверить, здорово ли сердце
depositphotos.com

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Ежегодно  из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 1.5 млн людей. Если вовремя обратиться к врачу, то есть шанс избежать осложнений и защитить свое здоровье. Ivona расскажет, как самому можно проверить здорово ли сердце.

Как понять, что есть проблемы?

Головокружение, одышка, повышенная потливость и отеки – повод задуматься, что со здоровьем есть проблемы. Особенно в зоне риска находятся:

  • те, у кого есть диабет;
  • у родственников были сердечно-сосудистые заболевания;
  • те, кто ведет сидячий образ жизни;
  • у кого высокий уровень холестерина;
  • у кого высокое кровяное давление

Когда вы решили обратиться к врачу, то стоит отметить, что врач направит вас на электрокардиографию (ЭКГ), магнитно-резонансная томографию (МРТ) или эхокардиографию (УЗИ).

Как проверить, здорово ли сердце
Как проверить, здорово ли сердце
depositphotos.com

Как проверить работу сердца самому?

Есть два способа, которые смогут понять, нужно ли обращаться к врачу за помощью.

  • Проба Мартине

Этот способ помогает узнать о состояние сердечно-сосудистой системы в целом.

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Необходимо за 30 секунд присесть 20 раз, замерить пульс и записать результаты. Отдохнуть минуты 2 и заново измерить пульс. Потом необходимо сравнить  показатели. Если результаты не сильно отличаются, то нет повода для беспокойства. Если же различие значительные, то есть проблемы с сердцем и стоит обратить к кардиологу.

  • Проба Штанге

Этот способ помогает узнать, как работает сердечно-сосудистая и дыхательные системы.

Необходимо сделать 2-3 глубоких вдоха-выдоха, потом глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если получается не дышать 40-50 секунд, проблем со здоровье нет. Если же меньше 40, то следует обратить к специалисту.

Ранее мы назвали признаки проблем с сердцем.

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Теги: сердце, здоровье
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.08.2019, 11:05
Оценка:  0
гость
Лучший способ проверки, выпить пол-литра хорошей водки. Если не сдох- то сердце в порядке.
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