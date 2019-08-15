Как проверить, здорово ли сердце
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Ежегодно из-за сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 1.5 млн людей. Если вовремя обратиться к врачу, то есть шанс избежать осложнений и защитить свое здоровье. Ivona расскажет, как самому можно проверить здорово ли сердце.
Как понять, что есть проблемы?
Головокружение, одышка, повышенная потливость и отеки – повод задуматься, что со здоровьем есть проблемы. Особенно в зоне риска находятся:
- те, у кого есть диабет;
- у родственников были сердечно-сосудистые заболевания;
- те, кто ведет сидячий образ жизни;
- у кого высокий уровень холестерина;
- у кого высокое кровяное давление
Когда вы решили обратиться к врачу, то стоит отметить, что врач направит вас на электрокардиографию (ЭКГ), магнитно-резонансная томографию (МРТ) или эхокардиографию (УЗИ).
Как проверить работу сердца самому?
Есть два способа, которые смогут понять, нужно ли обращаться к врачу за помощью.
- Проба Мартине
Этот способ помогает узнать о состояние сердечно-сосудистой системы в целом.
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Необходимо за 30 секунд присесть 20 раз, замерить пульс и записать результаты. Отдохнуть минуты 2 и заново измерить пульс. Потом необходимо сравнить показатели. Если результаты не сильно отличаются, то нет повода для беспокойства. Если же различие значительные, то есть проблемы с сердцем и стоит обратить к кардиологу.
- Проба Штанге
Этот способ помогает узнать, как работает сердечно-сосудистая и дыхательные системы.
Необходимо сделать 2-3 глубоких вдоха-выдоха, потом глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Если получается не дышать 40-50 секунд, проблем со здоровье нет. Если же меньше 40, то следует обратить к специалисту.
Ранее мы назвали признаки проблем с сердцем.
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