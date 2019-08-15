Можно ли перерасти "частые" простудные заболевания: ответ Комаровского

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, насколько сильный иммунитет у взрослых, которые часто болели в детстве.

Педиатр отметил, что большинство часто болеющих детей становятся редко болеющими взрослыми. Это совершенно нормально. И как правило, когда ребенок в таком возрасте болеет часто в детском саду, то он потом редко болеет этим же в школе.

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То есть главное: есть определенные вирусы, с которыми вы встречаетесь, живя в городе, где куча детей, и этими болезнями болеете. Вы накапливаете иммунитет, в крови накапливаются антитела, которые защищают организм от большинства вирусных инфекций, и, рано или поздно, болезни прекращаются. Главное, что вы должны понимать: если вы знаете, как помочь ребенку при вирусной инфекции, то есть каждый чих не сопровождается кучей лекарств, антибиотиков, больниц и всего остального, то есть если вы это знаете, то болеть раз в месяц вирусной инфекцией – не вредно для ребенка, это нормально. И с максимально возможной вероятностью это закончится.

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