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Можно ли перерасти "частые" простудные заболевания: ответ Комаровского

Комментариев: 2
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Можно ли перерасти "частые" простудные заболевания: ответ Комаровского
Можно ли перерасти "частые" простудные заболевания: ответ Комаровского
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, насколько сильный иммунитет у взрослых, которые часто болели в детстве. 

Педиатр отметил, что большинство часто болеющих детей становятся редко болеющими взрослыми. Это совершенно нормально. И как правило, когда ребенок в таком возрасте болеет часто в детском саду, то он потом редко болеет этим же в школе.

То есть главное: есть определенные вирусы, с которыми вы встречаетесь, живя в городе, где куча детей, и этими болезнями болеете. Вы накапливаете иммунитет, в крови накапливаются антитела, которые защищают организм от большинства вирусных инфекций, и, рано или поздно, болезни прекращаются. Главное, что вы должны понимать: если вы знаете, как помочь ребенку при вирусной инфекции, то есть каждый чих не сопровождается кучей лекарств, антибиотиков, больниц и всего остального, то есть если вы это знаете, то болеть раз в месяц вирусной инфекцией – не вредно для ребенка, это нормально. И с максимально возможной вероятностью это закончится.

Ранее мы писали, как недосып влияет на здоровье. 

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Теги: заболевания, доктор Комровский, советы доктора Комаровского
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Источник: instagram.com

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.08.2019, 17:09
Оценка:  0
гость
Xyй этому педpиле в рот.
гость  (аноним)  22.08.2019, 16:26
Оценка:  0
гость
можно, холодная вода и два десятка лет не знаешь врачей абсолютно. Занятия спортом9тяжести) и алкоголь. 100% - проверено.
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