Как недосып влияет на здоровье
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О том, что недосып негативно сказывается на здоровье известно всем. Но вот мы мало задумываемся какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если не выспаться. Ivona расскажет о самых распространенных заболеваниях, которые могут появиться.
- Повышение артериального давления
У тех, кого сбит режим сна может развиваться артериальная гипертензия. Нарушается не только режим сна, но возникают проблемы с гормонами. Также недосып негативно влияет на выработку глюкокортикоидов и кортизола.
- Лишний вес
Недосып влияет на метаболизм. Иногда причиной, почему не получается избавиться от лишнего веса является сбитый режим сна.
- Риск развития диабета
Нарушенный режим сна также негативно влияет на обменные процессы. Повышается уровень сахара и инсулина после еды, а количество лептина (гормона, который отвечает за ощущение сытости), наоборот, уменьшается. Сбивается и естественный график выработки кортизола. Это может причин появления диабета 2-го типа.
- Астма и другие проблемы с дыханием
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Нужно отметить, что пик активности органов дыхания с 3 до 5 часов ночи. У тех, кто ложится после полуночи, то к часам 3 ночи тело не достигает нужной стадии расслабления из-за нарушения естественных гормональных пиков. И это приводит к ухудшению газообмена и повышает вероятность развития бронхолегочных патологий-
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