Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Как недосып влияет на здоровье

Комментариев: 0
Узнайте, какие заболевания могут развиваться из-за недостатка сна.
Как недосып влияет на здоровье
Как недосып влияет на здоровье
pinterest.com

Читай также: Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть

О том, что недосып негативно сказывается на здоровье известно всем. Но вот мы мало задумываемся какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если не выспаться. Ivona расскажет о самых распространенных заболеваниях, которые могут появиться.

  • Повышение артериального давления

У тех, кого сбит режим сна может развиваться артериальная гипертензия. Нарушается не только режим сна, но возникают проблемы с гормонами. Также недосып негативно влияет на выработку глюкокортикоидов и кортизола.

  • Лишний вес

Недосып влияет на метаболизм.  Иногда причиной, почему не получается избавиться от лишнего веса является сбитый режим сна.

Как недосып влияет на здоровье
Как недосып влияет на здоровье
pinterest.com

  • Риск развития диабета

Нарушенный режим сна также негативно влияет на обменные процессы. Повышается уровень сахара и инсулина после еды, а количество лептина (гормона, который отвечает за ощущение сытости), наоборот, уменьшается. Сбивается и естественный график выработки кортизола. Это может причин появления диабета 2-го типа.

  • Астма и другие проблемы с дыханием

Читай также: Диетолог рассказала, как определить размер порции

Нужно отметить, что пик активности органов дыхания с 3 до 5 часов ночи.  У тех, кто ложится после полуночи, то к часам 3  ночи тело не достигает нужной стадии расслабления из-за нарушения естественных гормональных пиков. И это приводит к ухудшению газообмена и повышает вероятность развития бронхолегочных патологий-

Ранее мы писали, почему болит живот во время менструации.

Поделись:
Теги: недосып, недостаток сна, болезни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь