Узнайте, какие заболевания могут развиваться из-за недостатка сна.

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О том, что недосып негативно сказывается на здоровье известно всем. Но вот мы мало задумываемся какие проблемы со здоровьем могут возникнуть, если не выспаться. Ivona расскажет о самых распространенных заболеваниях, которые могут появиться.

Повышение артериального давления

У тех, кого сбит режим сна может развиваться артериальная гипертензия. Нарушается не только режим сна, но возникают проблемы с гормонами. Также недосып негативно влияет на выработку глюкокортикоидов и кортизола.

Лишний вес

Недосып влияет на метаболизм. Иногда причиной, почему не получается избавиться от лишнего веса является сбитый режим сна.



Как недосып влияет на здоровье pinterest.com

Риск развития диабета

Нарушенный режим сна также негативно влияет на обменные процессы. Повышается уровень сахара и инсулина после еды, а количество лептина (гормона, который отвечает за ощущение сытости), наоборот, уменьшается. Сбивается и естественный график выработки кортизола. Это может причин появления диабета 2-го типа.

Астма и другие проблемы с дыханием

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Нужно отметить, что пик активности органов дыхания с 3 до 5 часов ночи. У тех, кто ложится после полуночи, то к часам 3 ночи тело не достигает нужной стадии расслабления из-за нарушения естественных гормональных пиков. И это приводит к ухудшению газообмена и повышает вероятность развития бронхолегочных патологий-

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