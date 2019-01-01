Что будет, если отказаться от кофе
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В небольшом количестве кофе полезно для здоровья. Но с сегодняшним сумасшедшим образом жизни для многих этот напиток является энергетиком, а недосып и усталость некоторые пытаются запить кофе. Стоит отметить, что если пить больше трех чашек в день, то это не лучшим образом скажется на здоровье. И если вы решили сократить потребление этого бодрящего напитка, то Ivona расскажет к чему нужно быть готовым.
- Головная боль и раздражительность
Это одна из самых распространенных реакций организма на отказ от кофе. Диетолог Линия Патель это объясняет тем, что кофеин провоцирует появление легкой физической зависимости. И когда организм не получает привычное количество напитка, то возникает синдром отмены.
- Постоянная усталость
Не удивляйтесь, если вдруг днем вам захочется поспать. Несколько дней вы будете ощущать сильную усталость, упадок сил, может появиться раздражительность, бессонница.
- Запоры
Могут возникнуть проблемы со стулом. Это связано с тем, что иногда кофе стимулирует моторику кишечника. Чтобы отказ от кофе прошел легче и не появлялось дискомфорта, то добавьте в рацион больше клетчатки и следить за водным балансом.
- Быстро кончаются силы во время тренировок
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Нужно быть готовым к тому, что тренировки первое время будут даваться сложнее. Это связано с тем, что кофеин усиливает производительность. Но если правильно питаться и пить достаточно воды, то исключение кофе из рациона пройдет легче.
- Все время хочется есть
Когда вы решите отказаться от кофе на время, то будьте готовы, что вам захочется постоянно что-то пожевать. Это связано с тем, что в кофеине содержаться хлорогеновые кислоты. Диетолог Линия Патель уточняет, что эти особые вещества снижают аппетит. Поэтому на перекус стоит брать ягоды, яблоки и груши, в них также содержатся эти кислоты.
Как долго держаться симптомы отказа от кофеина?
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Обычно нужно дня три, чтобы организм начал привыкать к отсутствию кофе в рационе. Но если вы в день пили очень много кофе, то можете ощущать дискомфорт и несколько месяцев, но такое бывает редко.
Как легче перенести отказ от кофе:
Если вы решили исключить из рациона кофе, то следует запомнить несколько простых правил:
- Такие эксперименты не начинаются с понедельника. Лучше пробуйте отказаться от кофе в выходные или в отпуске.
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- Нельзя резко отказываться, если каждый день вы пили очень много кофе. Лучше постепенно сокращайте количество бодрящего напитка.
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