Кофе относится к продуктам, с которыми нужно быть предельно осторожным, поскольку его употребление может вызвать зависимость.

Что будет, если отказаться от кофе pinterest.com

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В небольшом количестве кофе полезно для здоровья. Но с сегодняшним сумасшедшим образом жизни для многих этот напиток является энергетиком, а недосып и усталость некоторые пытаются запить кофе. Стоит отметить, что если пить больше трех чашек в день, то это не лучшим образом скажется на здоровье. И если вы решили сократить потребление этого бодрящего напитка, то Ivona расскажет к чему нужно быть готовым.

Головная боль и раздражительность

Это одна из самых распространенных реакций организма на отказ от кофе. Диетолог Линия Патель это объясняет тем, что кофеин провоцирует появление легкой физической зависимости. И когда организм не получает привычное количество напитка, то возникает синдром отмены.



Что будет если отказаться от кофе pinterest.com

Постоянная усталость

Не удивляйтесь, если вдруг днем вам захочется поспать. Несколько дней вы будете ощущать сильную усталость, упадок сил, может появиться раздражительность, бессонница.

Запоры

Могут возникнуть проблемы со стулом. Это связано с тем, что иногда кофе стимулирует моторику кишечника. Чтобы отказ от кофе прошел легче и не появлялось дискомфорта, то добавьте в рацион больше клетчатки и следить за водным балансом.

Быстро кончаются силы во время тренировок

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Нужно быть готовым к тому, что тренировки первое время будут даваться сложнее. Это связано с тем, что кофеин усиливает производительность. Но если правильно питаться и пить достаточно воды, то исключение кофе из рациона пройдет легче.



Что будет, если отказаться от кофе Pinterest.com

Все время хочется есть

Когда вы решите отказаться от кофе на время, то будьте готовы, что вам захочется постоянно что-то пожевать. Это связано с тем, что в кофеине содержаться хлорогеновые кислоты. Диетолог Линия Патель уточняет, что эти особые вещества снижают аппетит. Поэтому на перекус стоит брать ягоды, яблоки и груши, в них также содержатся эти кислоты.

Как долго держаться симптомы отказа от кофеина?

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Обычно нужно дня три, чтобы организм начал привыкать к отсутствию кофе в рационе. Но если вы в день пили очень много кофе, то можете ощущать дискомфорт и несколько месяцев, но такое бывает редко.

Как легче перенести отказ от кофе:

Если вы решили исключить из рациона кофе, то следует запомнить несколько простых правил:

Такие эксперименты не начинаются с понедельника. Лучше пробуйте отказаться от кофе в выходные или в отпуске.



Нельзя резко отказываться, если каждый день вы пили очень много кофе. Лучше постепенно сокращайте количество бодрящего напитка.

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