Признаки анемии, которые нельзя игнорировать
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Анемия – это распространенное заболевание среди женщин. Часто причина кроется в дефиците железа. Следует быть внимательными к своему здоровью и если наблюдаются эти симптомы, нужно обратиться к врачу.
- Не хватает сил на обычные дела
Регулярная слабость и чувство усталости – это первые признаки, которые нельзя игнорировать. Это происходит из-за того, что в ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.
- Беспокоят одышка и частое сердцебиение
Из-за дефицита кислорода в крови может учащаться пульс или появляться одышка. Это происходит, потому что организм пытается восполнить нехватку либо, перекачивая больше крови по сосудам, либо пытаясь получить больше воздуха через легкие
- Появляется бледность
В эритроцитах становится меньше гемоглобина, из-за чего бледнеет ткань под ногтевой пластиной. Также кончики пальцев могут мерзнуть по этой же причине.
- Кружится или болит голова
Недостаток кислорода часто является причиной головокружения. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.
- Снижается мышечный тонус или болят мышцы
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Когда дефицит кислорода, то мышцы хуже восстанавливаются, а также после интенсивных тренировок могут долго болеть.
- Ухудшается состояние кожи, волос и ногтей
Из-за дефицита железа нарушается обновление тканей. Это отражается на коже, волосах, ногтях. Кожа становится сухой, волосы секутся и выпадают, а ногти слоятся и ломаются.
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