Узнайте, на что следует обратить внимание.

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Анемия – это распространенное заболевание среди женщин. Часто причина кроется в дефиците железа. Следует быть внимательными к своему здоровью и если наблюдаются эти симптомы, нужно обратиться к врачу.

Не хватает сил на обычные дела

Регулярная слабость и чувство усталости – это первые признаки, которые нельзя игнорировать. Это происходит из-за того, что в ткани не попадает необходимое количество кислорода. Организму не хватает энергии на обыденные вещи, поэтому иногда принести продукты из магазина или подняться по лестнице становится тяжело.



Признаки анемии, которые нельзя игнорировать pinterest

Беспокоят одышка и частое сердцебиение

Из-за дефицита кислорода в крови может учащаться пульс или появляться одышка. Это происходит, потому что организм пытается восполнить нехватку либо, перекачивая больше крови по сосудам, либо пытаясь получить больше воздуха через легкие

Появляется бледность

В эритроцитах становится меньше гемоглобина, из-за чего бледнеет ткань под ногтевой пластиной. Также кончики пальцев могут мерзнуть по этой же причине.

Кружится или болит голова

Недостаток кислорода часто является причиной головокружения. Иногда может быть головная боль, так как меняется тонус сосудов в мозге.



Признаки анемии, которые нельзя игнорировать pinterest

Снижается мышечный тонус или болят мышцы

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Когда дефицит кислорода, то мышцы хуже восстанавливаются, а также после интенсивных тренировок могут долго болеть.

Ухудшается состояние кожи, волос и ногтей

Из-за дефицита железа нарушается обновление тканей. Это отражается на коже, волосах, ногтях. Кожа становится сухой, волосы секутся и выпадают, а ногти слоятся и ломаются.

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