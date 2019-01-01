Узнайте, на какие надписи необходимо обращать внимание.

Как не попасться на уловки производителей продуктов pinterest

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Казалось бы, что сложного в прочтении этикетки на продукте? Но производители часто используют хитрые маркетинговые приемы для того, чтобы сбить покупателя с толку. Что можно узнать из этикетки и как правильно ее расшифровать? Ниже вы узнаете основные секреты, которые помогут вам выбрать качественные и полезные продукты и не попасться на уловки производителей.

Не видитесь на яркие надписи на лицевой стороне упаковки.

“Органик“, “эко“, “здоровый“, “диетический“, “без сахара“, “цельнозерновой“, “фитнес“ - все эти надписи очень часто не соответствуют реальному составу продукта.

Сахар в таких продуктах заменяют медом или фруктозой (что не делает его полезнее, а “органический продукт“ производится на том же заводе и при тех же условиях, что продукт обычный).

Вот некоторые из наиболее распространенных “громких“ надписей на этикетках и их реальное значение:

Легкий или обезжиренный

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Такие продукты обрабатываются для уменьшения калорий или жира в составе. Некоторые продукты просто разбавляют водой. Внимательно проверьте, не добавлено ли что-нибудь вместо этого - например, сахар или крахмал, для того, чтобы добиться желаемой структуры при низком количестве жира.

К сожалению, многие производители не указывают такие добавленные вещества.



Как не попасться на уловки производителей продуктов pinterest

Мультизерновой

Звучит очень здорОво, но означает лишь то, что продукт содержит более одного типа зерна. Скорее всего, это очищенные зерна - если продукт не помечен как цельнозерновой.

Натуральный

Это не обязательно означает, что продукт состоит лишь из натуральных ингредиентов. Это просто указывает на то, что в основе продукта - натуральный, например, яблоки или рис.

Органический

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Эта надпись ничего не говорит о пользе продукта и порой бывает всего лишь маркетинговым ходом для привлечения внимания. Сюда же относится и надпись “Эко“. В Украине нет органа, который регулирует нормы, по которым продукт может называться органическим.

Без сахара

Практически в 9 из 10 случаев продукты с надписью «без сахара» содержат заменители в виде меда или фруктозы. Во избежание случайного употребления большого количества сахара обратите внимание на следующие названия сахара в списках ингредиентов:

Типы сахара: свекольный сахар, коричневый сахар, масло с сахаром, тростниковый сахар, сахарная пудра, кокосовый сахар, финиковый сахар, золотой сахар, инвертный сироп, сахар мускадо, органический сахар-сырец, тростниковый сок и сахар кондитерский.

Типы сиропов: сироп рожкового дерева, золотой сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мед, агавовый нектар, солодовый сироп, кленовый сироп, овсяный сироп, сироп из рисовых отрубей и рисовый сироп.

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Другие добавленные сахара: ячменный солод, патока, кристаллы тростникового сока, лактоза, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, декстран, солодовый порошок, этил мальтол, фруктоза, концентрат фруктового сока, галактоза, глюкоза, дисахариды, мальтодекстрин и мальтоза.



Как не попасться на уловки производителей продуктов pinterest

Сделано из цельного зерна

Продукт может содержать очень мало цельного зерна. Проверьте список ингредиентов - если цельные зерна не входят в первые три ингредиента, их количество незначительно.

Обогащённый витаминами и минералами

Это означает, что в продукт были добавлены некоторые питательные вещества. Например, витамин D часто добавляют в молоко. Часто можно увидеть растительное молоко с витамином B12, кальцием и магнием. Это обусловлено тем, что у веганов часто наблюдается дефицит этих элементов.

Не содержит глютен

Без глютена – не значит здоровый. Продукт просто не содержит пшеницы, полбы, ржи или ячменя. Многие безглютеновые продукты подвергаются высокой обработке и содержат вредные для здоровья жиры и сахар.

Без трансжиров

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Эта фраза обычно означает, что в продукте “менее 0,5 грамм трансжиров на порцию“. Таким образом, если размеры порций обманчиво малы, целый продукт все равно может содержать трансжиры в достаточном количестве, чтобы назвать его вредным.



Как не попасться на уловки производителей продуктов pinterest

Изучайте список ингредиентов

Ингредиенты на этикетах перечислены в порядке убывания по содержанию в продукте. Это означает, что первым ингредиентом является тот, которого в составе больше всего.

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Хорошее практическое правило – смотреть на первые три ингредиента, так как они составляют большую часть того, что вы едите. Если к первым ингредиентам относятся рафинированные углеводы, сахара (в т.ч. мед или фруктоза) или гидрогенизированные масла, вы можете быть уверены практически на 100%, что данный продукт не несет какой-либо пользы для здоровья. Кроме того, список ингредиентов, длина которого превышает две-три строки, свидетельствует о высокой степени обработки продукта.

Обращайте внимание на пищевую ценность

Многие производители (особенно сладостей) указывают пищевую ценность на рекомендуемую порцию. Часто, эта порция является лишь небольшой частью целого продукта. Так у вас может сложится ложное мнение по поводу того, сколько конкретно калорий вы съели с продуктом, и число их может быть значительно больше, чем указанное на этикетке.

Поэтому всегда внимательно смотрите, какой конкретно порции соответствуют указанные КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы), особенно если вы находитесь в процессе похудения.

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Лучший способ избежать введения вас в заблуждение – полностью отказаться от обработанных пищевых продуктов. В конце концов, натуральная еда не нуждается в списке ингредиентов. Тем не менее, если вы решите купить обработанные продукты, не забудьте отдать предпочтение более качественным продуктам без обманчивой информации на упаковке.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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