Как не попасться на уловки производителей продуктов
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Казалось бы, что сложного в прочтении этикетки на продукте? Но производители часто используют хитрые маркетинговые приемы для того, чтобы сбить покупателя с толку. Что можно узнать из этикетки и как правильно ее расшифровать? Ниже вы узнаете основные секреты, которые помогут вам выбрать качественные и полезные продукты и не попасться на уловки производителей.
Не видитесь на яркие надписи на лицевой стороне упаковки.
“Органик“, “эко“, “здоровый“, “диетический“, “без сахара“, “цельнозерновой“, “фитнес“ - все эти надписи очень часто не соответствуют реальному составу продукта.
Сахар в таких продуктах заменяют медом или фруктозой (что не делает его полезнее, а “органический продукт“ производится на том же заводе и при тех же условиях, что продукт обычный).
Вот некоторые из наиболее распространенных “громких“ надписей на этикетках и их реальное значение:
- Легкий или обезжиренный
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Такие продукты обрабатываются для уменьшения калорий или жира в составе. Некоторые продукты просто разбавляют водой. Внимательно проверьте, не добавлено ли что-нибудь вместо этого - например, сахар или крахмал, для того, чтобы добиться желаемой структуры при низком количестве жира.
К сожалению, многие производители не указывают такие добавленные вещества.
- Мультизерновой
Звучит очень здорОво, но означает лишь то, что продукт содержит более одного типа зерна. Скорее всего, это очищенные зерна - если продукт не помечен как цельнозерновой.
- Натуральный
Это не обязательно означает, что продукт состоит лишь из натуральных ингредиентов. Это просто указывает на то, что в основе продукта - натуральный, например, яблоки или рис.
- Органический
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Эта надпись ничего не говорит о пользе продукта и порой бывает всего лишь маркетинговым ходом для привлечения внимания. Сюда же относится и надпись “Эко“. В Украине нет органа, который регулирует нормы, по которым продукт может называться органическим.
- Без сахара
Практически в 9 из 10 случаев продукты с надписью «без сахара» содержат заменители в виде меда или фруктозы. Во избежание случайного употребления большого количества сахара обратите внимание на следующие названия сахара в списках ингредиентов:
Типы сахара: свекольный сахар, коричневый сахар, масло с сахаром, тростниковый сахар, сахарная пудра, кокосовый сахар, финиковый сахар, золотой сахар, инвертный сироп, сахар мускадо, органический сахар-сырец, тростниковый сок и сахар кондитерский.
Типы сиропов: сироп рожкового дерева, золотой сироп, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, мед, агавовый нектар, солодовый сироп, кленовый сироп, овсяный сироп, сироп из рисовых отрубей и рисовый сироп.
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Другие добавленные сахара: ячменный солод, патока, кристаллы тростникового сока, лактоза, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, декстран, солодовый порошок, этил мальтол, фруктоза, концентрат фруктового сока, галактоза, глюкоза, дисахариды, мальтодекстрин и мальтоза.
- Сделано из цельного зерна
Продукт может содержать очень мало цельного зерна. Проверьте список ингредиентов - если цельные зерна не входят в первые три ингредиента, их количество незначительно.
- Обогащённый витаминами и минералами
Это означает, что в продукт были добавлены некоторые питательные вещества. Например, витамин D часто добавляют в молоко. Часто можно увидеть растительное молоко с витамином B12, кальцием и магнием. Это обусловлено тем, что у веганов часто наблюдается дефицит этих элементов.
- Не содержит глютен
Без глютена – не значит здоровый. Продукт просто не содержит пшеницы, полбы, ржи или ячменя. Многие безглютеновые продукты подвергаются высокой обработке и содержат вредные для здоровья жиры и сахар.
- Без трансжиров
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Эта фраза обычно означает, что в продукте “менее 0,5 грамм трансжиров на порцию“. Таким образом, если размеры порций обманчиво малы, целый продукт все равно может содержать трансжиры в достаточном количестве, чтобы назвать его вредным.
Изучайте список ингредиентов
Ингредиенты на этикетах перечислены в порядке убывания по содержанию в продукте. Это означает, что первым ингредиентом является тот, которого в составе больше всего.
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Хорошее практическое правило – смотреть на первые три ингредиента, так как они составляют большую часть того, что вы едите. Если к первым ингредиентам относятся рафинированные углеводы, сахара (в т.ч. мед или фруктоза) или гидрогенизированные масла, вы можете быть уверены практически на 100%, что данный продукт не несет какой-либо пользы для здоровья. Кроме того, список ингредиентов, длина которого превышает две-три строки, свидетельствует о высокой степени обработки продукта.
Обращайте внимание на пищевую ценность
Многие производители (особенно сладостей) указывают пищевую ценность на рекомендуемую порцию. Часто, эта порция является лишь небольшой частью целого продукта. Так у вас может сложится ложное мнение по поводу того, сколько конкретно калорий вы съели с продуктом, и число их может быть значительно больше, чем указанное на этикетке.
Поэтому всегда внимательно смотрите, какой конкретно порции соответствуют указанные КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы), особенно если вы находитесь в процессе похудения.
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Лучший способ избежать введения вас в заблуждение – полностью отказаться от обработанных пищевых продуктов. В конце концов, натуральная еда не нуждается в списке ингредиентов. Тем не менее, если вы решите купить обработанные продукты, не забудьте отдать предпочтение более качественным продуктам без обманчивой информации на упаковке.
Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина
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