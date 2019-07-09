Узнайте, каких заболеваний необходимо опасаться в жару.

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Лето у всех ассоциируется с отпусками, отдыхом, фруктами. Но также в этот период заболеть некоторыми болезнями гораздо проще. Ivona расскажет, чем можно заболеть летом и как это предотвратить

Ангина

Это считается одним из самых распространенных летних заболеваний. Для того, чтобы “подцепить“ ангину достаточно после долгого нахождения на солнце покупаться в море или под холодным душем. Из-за скачка температур происходит размножение бактерий в миндалинах. Или газированные напитки могут стать причиной появления этого заболевания. Также вирусы могут вызвать одно из самых распространенных летних заболеваний. Среди симптомов вирусной ангины: сухой кашель, температура 37.2-38, острая боль в горле, слабость. Обычно это длится от 5 до 7 дней.

ТОП-5 болезней, которыми часто болеют летом pinterest.com

Следует обратиться к врачу. Кроме вирусной ангины можно заболеть бактериальной ангиной. Утром еще может быть все хорошо и ничего не предвещает беды, а к вечеру температура поднимается до 39, сильно болит горло, может быть тошнота и болеть в живот.

Важно соблюдать все рекомендация врача и долечиться. Часто после трех дней самочувствие улучшается и кажется, что болезнь отошла. Но недолеченная ангина может вызвать осложнения:

перитонзиллярный абсцесс, миокардит, артрит, острый нефрит.

Отит

Многие считают, что это детское заболевание, но это не так. Причиной развития ушных инфекций может быть резкая смена температуры, купание в теплом море или озере, сильный ветер.

Часто летом после купания в море или бассейне можно ощущать, что ухо будто бы заложено. Кажется, будто бы внутри что-то стреляет. Такое может возникать, когда сера, которая находится в ухе под влиянием воды распухает, а морская соль дополнительно раздражает барабанную перепонку

В таких случаях рекомендуется оттянуть ушную раковину уха, которое болит и наклонить голову.

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Стоит отметить, что если боль пульсирующая, плюс еще сопровождается головной болью и особенно это ощущается ночью, то срочно необходимо обращаться к врачу.



ТОП-5 болезней, которыми часто болеют летом pinterest

Болезни мочеполовой системы

Если боли не сильные, то стоит на время прекратить нырять, не сидеть на палящем солнце, принять анальгетик. Если в течение трех дней никаких улучшений не наблюдается, то посетите врача.

Летом обостряется цистит, часто он выражен болью внизу живота, частыми визитами в туалет, жжением при мочеиспускание.

Также летний секс способствует развитию болезням мочеполовой системы. Так деликатная слизистая оболочка во время сексуального контакта получает микротравмы, и во время интимной близости бактериями, которые живут в области половых органов, проникают внутрь.

Чтобы предотвратить развитие летних заболеваний гинекологи рекомендуют не носить нижнее белье из искусственных материалов. Синтетика только способствует размножению бактерий.

Часто виновником болезней летом может быть кишечная палочка. Но чтобы это знать наверняка следует анализы. Одним из симптомов считается ощущения давления на мочевой пузырь при невозможности мочеиспускания одновременно.



ТОП-5 болезней, которыми часто болеют летом pinterest

Инфекции, передающиеся половым путем

Если симптомы сохраняются более двух дней, необходимо обратиться к врачу, чтобы назначили лечение. Чаще всего прописывают противовоспалительные или антибактериальные препараты.

Курортные романы часто заканчиваются не только приятными воспоминаниями, но последствиями для здоровья. Наиболее распространенными заболеваниями являются сифилис, гонорея, кандидоз и хламидиоз. Не стоит забывать о контрацептивах.

Кишечные инфекции

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В жару особенно тщательно следует выбирать продукты, хорошо мыть фрукты и следить за сроком годности продуктов, которые быстро портятся. В летнее время очень распространенные отравления. Особенно опасны для организма бактерии, которые переносят мухи, поэтому на пикниках и вечерних посиделках следует внимательно следить за продуктами. Не стоит забывать и про правила личной гигиены.

Ранее мы писали, какие болезни обостряются в жару.