Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Какие болезни обостряются в жару

Комментариев: 0
Летние болезни нужно знать, чтобы обезопасить себя .
Какие болезни обостряются в жару
Какие болезни обостряются в жару
pinterest

Читай также: Продукты, которыми можно заменить соль

Лето – это не только море, солнце пляж и отдых .Это еще дикая жара, из-за которой могут появляться проблемы со здоровье. Ivona расскажет, какие болезни обостряются летом. 

  • Солнечный удар и перегрев

Самое очевидное, но тем не менее напомним еще раз об этом. Перегрев очень опасен для сердечно-сосудистой системы, и люди с этими заболеваниями должны быть осторожны. Сосуды в жару то сужаются, то расширяются – это приводит к нарушению кровоснабжения.

  • Пневмония

Летом заболеть пневмонией очень легко. Ведь когда мы находимся на солнце, то наши легкие работают еще активнее.

Какие болезни обостряются в жару
Какие болезни обостряются в жару
pinterest

  • Бронхит и бронхиальная астма

Причина та же что и у пневмонии, очень большая нагрузка на организм. И любая патогенная бактерия запросто спровоцирует заболевание бронхов.

  • Ангина

Читай также: Диетолог рассказала, как солнце влияет на организм

Летом многие болеют ангиной, а все очень просто – после солнца выпить чего-то холодненького, и начинает горло першить.

Какие болезни обостряются в жару
Какие болезни обостряются в жару
pinterest

  • Гнойничковые заболевания

Многие летом сталкиваются с тем, что появляются фурункулы и угревая сыпь. Это происходит, потому что сальные железы работают интенсивнее..

  • Заболевания почек

Читай также: Как спастись от жары

В жару почки очень перегружаются. Летом мы пьем много, и органы не успевают вывести воду. В организме увеличивается объем циркулирующей крови. Также может начаться обострение хронических заболеваний.  

Ранее мы писали, что есть в жару. 

Поделись:
Теги: лето, жара, болезнь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь