Летние болезни нужно знать, чтобы обезопасить себя .

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Лето – это не только море, солнце пляж и отдых .Это еще дикая жара, из-за которой могут появляться проблемы со здоровье. Ivona расскажет, какие болезни обостряются летом.

Солнечный удар и перегрев

Самое очевидное, но тем не менее напомним еще раз об этом. Перегрев очень опасен для сердечно-сосудистой системы, и люди с этими заболеваниями должны быть осторожны. Сосуды в жару то сужаются, то расширяются – это приводит к нарушению кровоснабжения.

Пневмония

Летом заболеть пневмонией очень легко. Ведь когда мы находимся на солнце, то наши легкие работают еще активнее.



Какие болезни обостряются в жару pinterest

Бронхит и бронхиальная астма

Причина та же что и у пневмонии, очень большая нагрузка на организм. И любая патогенная бактерия запросто спровоцирует заболевание бронхов.

Ангина

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Летом многие болеют ангиной, а все очень просто – после солнца выпить чего-то холодненького, и начинает горло першить.



Какие болезни обостряются в жару pinterest

Гнойничковые заболевания

Многие летом сталкиваются с тем, что появляются фурункулы и угревая сыпь. Это происходит, потому что сальные железы работают интенсивнее..

Заболевания почек

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В жару почки очень перегружаются. Летом мы пьем много, и органы не успевают вывести воду. В организме увеличивается объем циркулирующей крови. Также может начаться обострение хронических заболеваний.

Ранее мы писали, что есть в жару.