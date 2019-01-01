Узнайте, какие продукты диетолог рекомендует добавить в рацион.

Читай также: Можно ли запивать еду водой: ответ диетолог

Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему не нужно бояться холестерина и какие продукты нужно включить в свой рацион.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ уточнила, что для многих слово “холестерин“ это что-то вредное и опасное. Но всегда холестерин это плохо?



Холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма. Это компонент клеточных мембран, который требуется для создания гормонов, желчных кислот, витамина D. Без него не усваивается кальций в организме. Поэтому без холестерина наш организм не может обойтись.



Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин pinterest

Но одновременно он фактор риска развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Такое часто возникает при избытке холестерина.Человеку вполне достаточно употреблять с пищей 300-400 мг холестерина в день. Это в первую очередь молочные продукты, мясо, яйца.

Читай также: Интервальное голодание “за“ и “против“: мнение диетолога

Сало, как любой продукт животного происхождения, содержит холестерин. Но его количество уступает содержания последнего в сливочном масле (160-215 мг) и даже креветкам (160 - 210 мг). В сале холестерина в среднем (по справочным данным) от 70 до 100 мг на 100 г. Лучше есть его не более 10 - 50 граммов в день.



Учитывайте то, что вы едите в течение дня. И если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых холестерином продуктов

