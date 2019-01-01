Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин

Комментариев: 0
Узнайте, какие продукты диетолог рекомендует добавить в рацион.
Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
pinterest

Читай также: Можно ли запивать еду водой: ответ диетолог

Популярный  украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook рассказала, почему не нужно бояться холестерина и какие продукты нужно включить в свой рацион.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ уточнила, что для многих слово “холестерин“ это что-то вредное и опасное. Но всегда холестерин это плохо?

Холестерин жизненно необходим для нормальной деятельности организма. Это компонент клеточных мембран, который требуется для создания гормонов, желчных кислот, витамина D. Без него не усваивается кальций в организме. Поэтому без холестерина наш организм не может обойтись.

Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
pinterest

Но одновременно он фактор риска развития атеросклероза и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний. Такое часто  возникает при избытке холестерина.

Человеку вполне достаточно употреблять с пищей 300-400 мг холестерина в день. Это в первую очередь молочные продукты, мясо, яйца.

Читай также: Интервальное голодание “за“ и “против“: мнение диетолога

Сало, как любой продукт животного происхождения, содержит холестерин. Но его количество уступает содержания последнего в сливочном масле (160-215 мг) и даже креветкам (160 - 210 мг). В сале холестерина в среднем (по справочным данным) от 70 до 100 мг на 100 г. Лучше есть его не более 10 - 50 граммов в день.

Учитывайте то, что вы едите в течение дня.  И если вы сегодня собираетесь съесть кусочек сала, в вашем рационе не должно быть других жирных, богатых холестерином продуктов

Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
Диетолог объяснила, почему организму нужен холестерин
facebook.com/svetlanafus

Ранее мы писали, за сколько часов до сна можно есть. 

Поделись:
Теги: Светлана Фус, советы диетолога, холестерин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: facebook.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь