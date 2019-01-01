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За сколько часов до сна можно есть: ответ диетолога pinterest

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, во сколько должен быть последний прием пищи за день.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна.

Как объяснила Фус, есть очень важные гормоны, которые вырабатываются ночью - соматотропный гормон и мелатонин - гормон сна, которые влияют на обмен веществ и утилизацию тех запасов жира, которые предназначены на покрытие энергетических трат во время сна.



За сколько часов до сна можно есть: ответ диетолога pinterest

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Ведь во время сна продолжается работа всего организма: работает сердце, легкие, печень, почки да и все остальные органы и системы. И на эту работу организм тратит достаточно много энергии, которую берет из наших запасов. Если поесть перед сном, особенно много сладкой еды, выделяется гормон инсулин, который пополняет наши запасы и уменьшает выработку соматотропного гормона и мелатонина, которые их тратят.



Поэтому и нужно есть за 3-4 часа до сна, чтобы ночью не мешать организму тратить энергию.



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