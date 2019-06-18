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Анита Луценко рассказала, как убрать дряблые бедра

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Узнайте, какое упражнение поможет справиться с проблемной зоной.
Анита Луценко рассказала, как убрать дряблые бедра
Анита Луценко рассказала, как убрать дряблые бедра
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram поделилась упражнением, которое поможет подтянуть внутреннюю часть бедра. Также ведущая проекта “Зважені та щасливі“ анонсировала бесплатный челлендж  - “упругая попа и антиушки“.

Как убрать дряблые бедра:

Для выполнения этого упражнения потребуется фитнес-резинка. ⠀

  • Ноги чуть шире чем плечи.⠀
  • Пальцы рук направить вперёд и выдвинуть таз вперёд перед стулом/диваном. Плечи опустить.⠀
  •  Удерживая спину и слегка присогнутые руки - развести колени как можно шире

Упражнение выполняется 20 раз -отдых 30 сек и  2 подхода.

Ранее мы писали о плюсах и минусах тренировок в домашних условиях. 

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Теги: Анита Луценко, упражнение, упражнение дома
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Источник: instagram.com

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