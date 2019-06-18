Анита Луценко рассказала, как убрать дряблые бедра
Узнайте, какое упражнение поможет справиться с проблемной зоной.
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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram поделилась упражнением, которое поможет подтянуть внутреннюю часть бедра. Также ведущая проекта “Зважені та щасливі“ анонсировала бесплатный челлендж - “упругая попа и антиушки“.
Как убрать дряблые бедра:
Для выполнения этого упражнения потребуется фитнес-резинка. ⠀
- Ноги чуть шире чем плечи.⠀
- Пальцы рук направить вперёд и выдвинуть таз вперёд перед стулом/диваном. Плечи опустить.⠀
- Удерживая спину и слегка присогнутые руки - развести колени как можно шире
Упражнение выполняется 20 раз -отдых 30 сек и 2 подхода.
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