Анита Луценко рассказала, как убрать дряблые бедра

Узнайте, какое упражнение поможет справиться с проблемной зоной.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram поделилась упражнением, которое поможет подтянуть внутреннюю часть бедра. Также ведущая проекта “Зважені та щасливі“ анонсировала бесплатный челлендж - “упругая попа и антиушки“.



Как убрать дряблые бедра:



Для выполнения этого упражнения потребуется фитнес-резинка. ⠀

Ноги чуть шире чем плечи.⠀

Пальцы рук направить вперёд и выдвинуть таз вперёд перед стулом/диваном. Плечи опустить.⠀

Удерживая спину и слегка присогнутые руки - развести колени как можно шире

Упражнение выполняется 20 раз -отдых 30 сек и 2 подхода.

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