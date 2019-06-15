Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч

Узнайте, какое упражнение советует делать главный фитнес-тренер страны.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно делится упражнениями и советами, как обрести фигуру мечты. В этот раз ведущая проекта “Зважені так щасливі“ решила показать упражнение, которое поможет обрести красивые плечи.

Для выполнения этой мини-тренировки потребуются гантели.



Есть диван, стул? 2 гантели по 2-3 кг или бутылки по 0,5 с водой, тогда разминочка и зашагивания + красивые плеч 2 в1 как я люблю - написала Анита Луценко.

Упражнение выполняется 20 раз 3 подхода. Также Анита советует выполнить универсальное упражнение, которое проработает все группы мышц.

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