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Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч

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Узнайте, какое упражнение советует делать главный фитнес-тренер страны.
Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч
Анита Луценко поделилась упражнением для красивых плеч
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно делится упражнениями и советами, как  обрести фигуру мечты. В этот раз ведущая проекта “Зважені так щасливі“ решила показать упражнение, которое поможет обрести красивые плечи. 

Для выполнения этой мини-тренировки потребуются гантели.
 

Есть диван, стул? 2 гантели по 2-3 кг или бутылки по 0,5 с водой, тогда разминочка и зашагивания + красивые плеч  2 в1 как я люблю - написала Анита Луценко.

Упражнение выполняется 20 раз 3 подхода. Также Анита советует выполнить универсальное упражнение, которое проработает все группы мышц. 


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Теги: Анита Луценко, упражнение, упражнение в домашних условиях
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Источник: instagram.com

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