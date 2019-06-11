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Анита Луценко поделилась универсальным упражнением на все группы мышц

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Узнайте, как быстро проработать все группы мышц .
Анита Луценко поделилась универсальным упражнением на все группы мышц
Анита Луценко поделилась универсальным упражнением на все группы мышц
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram показала упражнение, которое проработает ноги, пресс и плечи.

Планка + вышагиваемы вперед = удлинённые мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка! Все как я люблю! - написала Анита.
 


Упражнение выполняется 10 раз 3 подхода и через день. Звездный тренер обещает, что уже через две недели результат порадует. 

Ранее мы делились подборкой упражнений, которые можно делать в домашних условиях. 

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Теги: Анита Луценко, упражнение, планка
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Источник: instagram.com

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