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Анита Луценко поделилась универсальным упражнением на все группы мышц facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram показала упражнение, которое проработает ноги, пресс и плечи.

Планка + вышагиваемы вперед = удлинённые мышцы ног, пресс, тонус ног, антицеллюлит, расправление плеч, растяжка! Все как я люблю! - написала Анита.





Упражнение выполняется 10 раз 3 подхода и через день. Звездный тренер обещает, что уже через две недели результат порадует.

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